Spettacolo con Drag Queen in teatro per bambini. Succede a Roma

Uno spettacolo d’ispirazione gender per bambini a Roma. È quello che da domani, 16 gennaio, al 21, andrà in scena al Teatro Le Maschere, che si trova appunto nella capitale in Via Aurelio Saliceti, 1/3. Lo hanno segnalato non senza preoccupazione diversi genitori a Pro Vita & Famiglia, chiedendosi se sia possibile accettare una iniziativa (l’ennesima, nella Capitale amministrata da Roberto Gualtieri, le cui simpatie politiche pro Lgbt sono state più volte raccontate su queste colonne).

Il titolo della rappresentazione è Nino il t-rex ed è liberamente e chiaramente ispirato da un un albo illustrato sull'inclusione pubblicato dalla casa editrice Settenove e scritto da Francesco Pierri (alias la drag queen Cristina Prenestina), il quale da circa paio d'anni viene invitato a leggerlo nelle scuole e nelle biblioteche pubbliche. In effetti, sul fatto che la Prenestina sia una drag queen la cui attività è legata proprio a Nino il t-rex non è un mistero: basta dare un’occhiata al suo sito – dove si trova una sezione dedicata anche a questo testo, pubblicato nel gennaio 2023 - per rendersene conto.

Un testo dal quale appunto, tornando a noi, è stato tratto uno spettacolo teatrale che verrà rappresentato a Roma al Teatro Le Maschere. Naturalmente, in sé, ci si potrebbe pure disinteressare di questa iniziativa, se non fosse, come si diceva, esplicitamente destinata a bambini davvero piccoli - a partire dai 4 anni -, con l'invito a parteciparvi esteso anche alle scuole. Non solo. Secondo quanto risulta a Pro Vita & Famiglia, questo spettacolo sarà replicato a febbraio grazie alla piattaforma GSG Teatro – che pare beneficiare di contributi da parte della Regione Toscana - presso l'Associazione culturale Artemia, Via Amilcare Cucchini 3, legata al Circolo Mario Mieli.

Insomma, si tratta di uno spettacolo che rischia di essere visto da numerosi bambini in più occasioni. E scriviamo esplicitamente rischia perché riteniamo che ci sia ben poco di diseducativo in uno show di questo tipo, per quanto anche Nino il t-rex racconti apparentemente una storia di inclusione, essendo centrato su un protagonista di cui tutti hanno paura - tranne un bambino che decide di vedere "oltre" e capisce che il t-rex in questione non ha mai ricevuto un «abbraccio». Una storia quindi apparentemente tenera, ma che narrata e rappresentata da una drag queen, ecco, assume un tenore tutt’altro che entusiasmante.

Si tenga inoltre presente, per tornare a Roma, che l’attività del Teatro Le Maschere, secondo quanto segnalato a Pro Vita & Famiglia, risulta sostenuta tramite contributi pubblici non solo dal Comune di Roma, ma anche dal Ministero della Cultura. Quest’ultimo aspetto potrebbe forse indurre la maggioranza di governo del Paese, che giustamente è distante dalle colonizzazioni ideologiche gender, a qualche riflessione.

Intanto, non resta, prendendo spunto da questo episodio, che esortare sempre i genitori alla vigilanza sulle attività che, anche attraverso i canali scolastici, vengono proposte ai loro figli. In Europa chi è criticato perché non vuole le drag queen alle scuole elementari è l’Ungheria di Orban, ma il tema è vivo e sentito anche, per esempio, all’Isola di Man e in diversi Stati americani, tipo il Texas. Per cui i genitori di Roma, per stare alla nostra notizia, ma anche di tutta la penisola non debbono tenere di ribellarsi a certe iniziative, perché il loro non sarebbe un atteggiamento né bigotto né oscurantista, ma solo di sacrosanta difesa del primato educativo genitoriale e del buon senso.