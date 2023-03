Il famoso filosofo Fernando Savater contro la Ley Trans spagnola

Fernando Savater è uno dei maggiori filosofi spagnoli viventi. Autore di molti libri tradotti in mezzo mondo, docente universitario di lungo corso, divenne celebre per la sua opera intitolata Etica per un figlio (1991). In questo piccolo trattato di pedagogia, tutto improntato allo spirito laico del progressismo, si afferma che «non è vero che un’etica laica, senza assoluti e senza miti, non può fornire modelli educativi efficaci».

Tanto più va apprezzato ora per aver infranto il conformismo etico contemporaneo, che propina relativismo morale, libertarismo assoluto, diritti senza doveri. Il Foglio ha riassunto le sue recenti e coraggiose posizioni contro la cosiddetta “Ley Trans” che permette ai ragazzi spagnoli, già dai 16 anni, di cambiare genere, con una semplice auto-dichiarazione rilasciata agli uffici competenti. Come se la biologia e l’identità fossero un gioco da ragazzi.

Savater parla di «perversione educativa» a proposito della «ideologia queer o trans che propone ai bambini di scegliere il proprio sesso». Mentre invece, come dovrebbe essere chiaro a tutti, ci si può mascherare o cambiare il colore dei capelli, ma la biologia è un destino.

Secondo il filosofo la Ley Trans, una delle più grandi manifestazioni del totalitarismo gender, si fonda su una «menzogna biologica». «Ci sono leggi – scrive - che sembrano voler rovesciare come un calzino lo stile di vita dei cittadini».

Ed a ben pensarci è proprio così. Con la scusa della tutela e della non discriminazione delle minoranze, sono le maggioranze ad essere afflitte, ignorate e più spesso rieducate dall’alto, specie nelle scuole di Stato. I nostri figli e nipoti, secondo Savater, subiscono un «bombardamento pubblicitario» che trasforma la dolorosa operazione per «il cambio di sesso» in una «opzione allettante». Anche per un motivo: sui trans non si osa e quindi il giovane crede di associarsi ad una casta privilegiata di intoccabili.

Fa notare il filosofo che dietro le belle parole del fautori del gender si nasconde altresì la brama del profitto. Infatti,«Ogni persona che inizia trattamenti per il cambio di sesso (…) diventa cliente forzato delle case farmaceutiche tutta la vita».

Ricorda Il Foglio che il filosofo e pedagogista ispanico si era già da tempo schierato contro l’utero in affitto dovuto allo «stupido puritanesimo» portato avanti da «sette ideologiche». Insomma il problema esiste, non lo inventano di certo coloro che si battono fieri contro la tirannia gender.

Una frase di Savater resterà come un aforisma luminoso che accende la speranza in una notte oscura. Scrive: «i bambini sono ideologicamente rapiti dalla cospirazione degli intolleranti». A noi di denunciare sia la cospirazione che l’intolleranza.