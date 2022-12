Gender. Da Pisa guida choc per insegnanti dei bambini da 0 a 13 anni

«Parlare ai bambini da 0 fino ai 13 anni di: approccio intersezionale, coming out, identità di genere, orientamento affettivo e sessuale, outing, sesso, sessualità e svariati altri argomenti sul genere. E’ lo scopo della guida choc per insegnanti che operano con piccoli 0-13 anni, realizzato dalla Casa della donna di Pisa, insieme alla ong fiorentina Cospe. E’ vergognoso che queste iniziative vengano presentate con orgoglio, per di più sostenute dalla politica regionale. Bisogna smetterla di indottrinare i bambini e parlare loro di temi delicati e riservati a maggiorenni e adulti, e tutelarli da argomenti che andranno inevitabilmente a ledere la loro sensibilità, innocenza, così come la loro educazione e crescita psicologica e fisica scavalcando il ruolo dei genitori. Invitiamo le famiglie a vigilare sui contenuti che gli insegnanti propongono ai loro figli è dal canto nostro monitoreremo affinché questa guida non sia usata all’interno delle scuole» così Donatella Isca, referente del Circolo Territoriale della Toscana di Pro Vita & Famiglia Onlus.

