Unione Europea choc. DragTivism solo la punta dell’iceberg: ecco la pioggia di soldi per i progetti Lgbt

Il progetto gender dal titolo DragTivism Jr. finanziato e promosso dall’Unione Europea per indottrinare i giovani - di cui abbiamo dato conto su queste colonne - è solo la punta dell’iceberg. Quanto sta emergendo in queste ore sulle iniziative Lgbtqia+, sempre foraggiate con lauti finanziamenti dall’Ue, è davvero agghiacciante, anche perché sulla bilancia vi sono milioni di euro provenienti dalle tasche dei cittadini contribuenti del Vecchio Continente.

Una vera e propria montagna di soldi, rispetto alla quale i 35mila euro - di cui vi abbiamo recentemente dato notizia per l’ormai noto progetto “DragTivism Jr” - sarebbero solo pochi spiccioli. Il totale dei progetti gender in cantiere ammonta infatti addirittura a 263, con il conseguente esborso di milioni di euro.

Scorrendo tali iniziative sul portale Erasmus Plus sul sito ufficiale della Commissione Europea guidata da Ursula Von der Leyen è possibile dunque imbattersi in innumerevoli, pericolosi, costosi e inquietanti progetti arcobaleno rivolti in special modo a bambini, adolescenti e giovani del Vecchio Continente.

FERMIAMO I FINANZIAMENTI DELL'UE AI CORSI LGBT PER MINORI - FIRMA QUI!

Di qui 39.648 euro sono già stati stanziati per Oltre gli Stereotipi, un progetto che si prefigge l’obiettivo di «dare ai giovani partecipanti gli strumenti per diventare attivisti della consapevolezza e dell’accettazione LGBTQAI» nei loro Paesi. Sono invece ben 250.000 euro i fondi previsti per un progetto destinato al mondo accademico per l’Inserimento di contenuti sulla diversità affettivo-sessuale e di genere negli ambienti universitari delle scienze della salute. Altrettanti 250.000 euro sono stati stanziati per il progetto Unique, con il quale «supportare il rendimento accademico delle persone che si identificano come LGBTQIA, aumentando la consapevolezza degli insegnanti sui problemi di genere e di orientamento sessuale, creando percorsi di apprendimento personalizzati per gli educatori e supportando politiche inclusive all’interno degli istituti di formazione grazie a formatori e ambasciatori della diversità». La stessa cifra esorbitante – dunque di 250.000 euro - è prevista anche per finanziare il progetto Gender 101, finalizzato a «sviluppare strumenti innovativi sulla diversità di genere per genitori e insegnanti».

Ma non finisce qui, perché la pioggia di soldi si fa ancora più fitta: altri 60mila euro (per l’esattezza 59.804) dei soldi pubblici dei cittadini europei saranno infatti destinati al progetto Piattaforma Arcobaleno per i Giovani al fine di «sviluppare competenze di attivismo LGBTI per 30 giovani LGBTI di età compresa tra i 15 e i 30 anni e includerli nella piattaforma di attivisti LGBTI già esistente» e così rimpinguare le fila delle associazioni omosessualiste. E ancora 42.597 euro sono stati stanziati per il progetto Cinema Queer come Resistenza, mediante il quale si intende «promuovere la cittadinanza attiva dei giovani Queer e il cinema intersezionale Queer e registi Queer poco noti».

Sono invece 120.000 gli euro previsti per il progetto This Must Be The Place che si premura della «formazione di 30 educator* adult* in Spagna, Grecia e Italia sulle cause sistemiche dell’oppressione delle donne e delle soggettività LGBTQIA+ e su come estirparle alla radice tramite advocacy, lobbying e attivismo civico azioni di educazione non-formale». Infine, come se non fosse già abbastanza, per «normalizzare i temi dell’orientamento sessuale e dell’uguaglianza di genere all’interno del dibattito pubblico, concentrandosi principalmente sui contesti educativi nelle scuole» sono disponibili altri 19.000 euro mediante il progetto Tetris.

FERMIAMO I FINANZIAMENTI DELL'UE AI CORSI LGBT PER MINORI - FIRMA QUI!