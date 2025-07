Torna la Scuola di Bioetica di Pro Vita & Famiglia: tutti i dettagli della IX edizione

Anche quest’anno Pro Vita & Famiglia Onlus promuove la Scuola di Bioetica, un appuntamento ormai consolidato e atteso da cittadini, attivisti e soprattutto professionisti impegnati nella difesa della vita, della dignità umana e della libertà educativa. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna per il nono anno consecutivo una proposta formativa seria, approfondita e accessibile, che mette al centro i grandi temi della bioetica con uno sguardo attento all’attualità culturale, sociale e legislativa. La Scuola di Bioetica 2025 sarà dunque un’occasione preziosa per formarsi, aggiornarsi e costruire una rete di persone appassionate.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI!

Una scuola per formare e attivare le coscienze

La Scuola di Bioetica di Pro Vita & Famiglia non è un semplice ciclo di lezioni, ma una vera e propria esperienza formativa interdisciplinare. Ogni anno, infatti, riunisce medici, giuristi, filosofi, giornalisti, docenti universitari e testimoni diretti per offrire ai partecipanti strumenti solidi e accessibili per comprendere, analizzare e intervenire sulle grandi questioni bioetiche del nostro tempo: aborto, eutanasia, suicidio medicalmente assistito, manipolazioni genetiche, ideologia gender, fecondazione artificiale, transizione di genere, libertà educativa, e molto altro. L’obiettivo è duplice: formare la mente - e la propria professione - e mobilitare il cuore, per generare una nuova cultura della vita, della cura e della famiglia.

Quando e dove si svolge l’edizione 2025

La IX edizione della Scuola di Bioetica si svolgerà dal sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 presso la suggestiva location - a Roma - di Villa Aurelia, in Via Leone XIII, 459, ma sarà possibile anche seguirla in streaming. I lavori inizieranno sabato 11 ottobre alle ore 9 e si concluderanno alle 12:30 del giorno successivo, domenica 12 ottobre, con possibilità di vitto e alloggio presso la struttura per tutti i partecipanti.

Il programma

Il programma della Scuola di Bioetica 2025 è denso, articolato e ricco di relatori di alto livello, per offrire una panoramica completa sui temi cruciali della bioetica contemporanea. Ecco il calendario dettagliato, giorno per giorno:

Sabato 11 ottobre

9:00-9:30 Saluti e introduzione, Antonio Brandi , Jacopo Coghe , Francesca Romana Poleggi , Aldo Rocco Vitale

9:30-10:15 Le origini della bioetica, Prof. Fabio Persano (Docente di bioetica presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum)

10:15-11:00 Diritti, pretese e nuovi diritti: problemi biogiuridici, bioetici, e filosofici, Prof. Rudi Di Marco (Avvocato e docente di Diritto Privato presso l’Unidolomiti)

11:00-11:45 L’equilibrio tra autonomia e vulnerabilità: la proposta realista, Prof. Andrea Favaro (Professore Associato di Filosofia del Diritto presso l’Università di Verona)

11:45-12:30 Aborto o tutela del nascituro? Anatomia delle ragioni pro‑choice e replica bioetica, Avv. Alessandro Fiore (Avvocato)

12:30-14:30 Pausa pranzo

14:30-15:15 Siamo esseri umani solo in certi casi?, Prof.ssa Francesca Romana Poleggi (Direttore editoriale di Notizie Pro Vita & Famiglia e membro del Direttivo di Pro Vita & Famiglia)

15:15-16:00 Procreazione medicalmente assistita: il punto di vista del neonatologo, Dott.ssa Nunzia Decembrino (Dirigente medico presso la UOC di Terapia intensiva neonatale del Policlinico Universitario di Catania)

16:00-16:45 Tornare indietro è possibile? La sentenza della Corte Suprema USA che ha tolto l’aborto dalla Costituzione americana, Dott.ssa Maria Vittori (Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università Europea di Roma)

16:45-17:15 Pausa caffè

17:15-18:00 Transumanesimo, nuove tecnologie e prospettive: un bilanciamento tra rischi e benefici, Prof.ssa Giulia Bovassi (Docente di bioetica presso l’Universidad de Anahuac di Città del Messico)

18:00-18:45 Umano, transumano, troppo umano. Bio-logistica del potere pastorale tecno-digitale, Prof. Pietro Polieri (Docente di Antropologia culturale presso l’Università di Bari)

18:45-19:15 Question time

Domenica 12 ottobre

8:00-8:45 S. Messa

8:45-9:30 Colazione

9:30-10:15 Il problema della denatalità: risvolti etici e antropologici, Dott. Filippo Boscia (Ginecologo, Già Presidente dell’Associazione Medici Cattolici Italiani)

10:15-11:00 È possibile l’amore?, Dott.ssa Maria Rachele Ruiu (Counsellor professionista laureata in Psicologia)

11:00-11:45 Il fine vita tra Stato e regioni, Prof. Daniele Trabucco (Docente strutturato di Diritto costituzionale presso l’Unidolomiti)

11:45-12:30 Il problema del fine vita nella sentenza n. 135/2024 della Corte Costituzionale, Prof. Aldo Rocco Vitale (Docente di Filosofia del diritto presso l’Università Europea di Roma)

I costi della Scuola

Pro Vita & Famiglia ha scelto di mantenere anche quest’anno una quota di partecipazione simbolica, per garantire l’accesso al maggior numero possibile di persone. La quota comprensiva di vitto, alloggio e materiali didattici è pari a 109 euro a persona per l’intero weekend formativo. Sono previste agevolazioni e sconti per studenti universitari (79 euro o 59 euro se ci si iscrive entro il 31 luglio), per gruppi di almeno dieci persone (il 30% in meno), per sacerdoti e religiosi (45 uro) o, appunto, se ci si iscrive entro il 31 luglio (89 euro)

Modalità di iscrizione e partecipazione

L’iscrizione alla Scuola di Bioetica è obbligatoria e può essere effettuata online compilando il modulo disponibile sul sito (CLICCA QUI). Dopo l’invio del modulo, si riceveranno le istruzioni per il versamento della quota e la conferma definitiva della partecipazione.

Perché non puoi mancare

In un tempo in cui la cultura dominante mette in discussione la dignità della vita umana dal concepimento alla morte naturale, la Scuola di Bioetica di Pro Vita & Famiglia rappresenta una risposta concreta e coraggiosa. Non si tratta solo di formarsi su temi complessi, ma di entrare in una comunità viva, motivata e attiva. Chi partecipa torna a casa con strumenti, idee, contatti e rinnovato entusiasmo per testimoniare la verità sulla vita e sull’uomo. In un’epoca segnata dal relativismo e dall’individualismo, è fondamentale formare una nuova generazione di testimoni lucidi e preparati, capaci di difendere la civiltà dell’amore e della verità.

I crediti formativi per i professionisti

Inoltre, la Scuola di Bioetica è accreditata presso l’Ordine Forense di Roma (previsti 12 crediti); e presso l’Ordine dei Medici (previsti 9,8 crediti per le seguenti specializzazioni: Allergologia e Immunologia Clinica; Anatomia Patologica; Anestesia e Rianimazione; Angiologia; Audiologia e Foniatria; Biochimica Clinica; Biologo; Cardiochirurgia; Cardiologia; Chirurgia Generale; Chirurgia Maxillo-Facciale; Chirurgia Pediatrica; Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; Chirurgia Toracica; Chirurgia Vascolare; Continuità Assistenziale; Cura Palliativa; Dermatologia e Venereologia; Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; Ematologia; Endocrinologia; Epidemiologia; Farmacista; Farmacista pubblico del SSN; Farmacista territoriale; Farmacista di altro settore; Farmacologia e Tossicologia Clinica; Fisica; Fisioterapista; Fisioterapista iscritto nell’Elenco speciale ad esaurimento; Gastroenterologia; Genetica Medica; Geriatria; Ginecologia e Ostetricia; Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Infermiere; Infermiere Pediatrico; Laboratorio di Genetica Medica; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Malattie Infettive; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina Aeronautica e Spaziale; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina di Comunità; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Generale (Medici di famiglia); Medicina Interna; Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro; Medicina Legale; Medicina Nucleare; Medicina dello Sport; Medicina Subacquea e Iperbarica; Medicina Termale; Medicina Trasfusionale; Medico Chirurgo; Microbiologia e Virologia; Nefrologia; Neonatologia; Neurochirurgia; Neurofisiopatologia; Neurologia; Neuropsichiatria Infantile; Neuroradiologia; Oftalmologia; Oncologia; Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Ortopedia e Traumatologia; Otorinolaringoiatria; Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia); Pediatria; Pediatria (Pediatri di libera scelta) Podologo; Podologo iscritto nell’Elenco speciale ad esaurimento; Psichiatria; Psicologia; Psicoterapia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Reumatologia; Scienza dell’Alimentazione e Dietetica; Tecnico di Neurofisiopatologia; Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; Urologia).