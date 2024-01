Salvini soddisfatto per il no alla proposta di legge sul fine vita in Veneto. Ecco cosa ha dichiarato

«La posizione mia è chiara, la vita va tutelata da prima della culla alla fine, per quanto riguarda il Veneto sul fine vita c'è stato un voto e questa è democrazia e in democrazia hanno vinto i no. Avrei votato anche io in quel senso lì». Sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini, pronunciate questa mattina in diretta ad Agorà.

Salvini ha poi precisato - sul fatto che alcuni suoi consiglieri e lo stesso Zaia hanno votato a favore - che «la Lega non è una caserma e c'è libertà di pensiero. Per me bene che sia finita così». Il leader del Carroccio ha poi approfondito la sua posizione sul fine vita: «Bisogna garantire tutte le cure necessarie - ha spiegato - tanto alle future mamme quanto a coloro che sono in difficoltà, alla fine dei loro giorni, senza arrivare ai livelli olandesi della morte per procura».

Fonti: Ansa - Agi