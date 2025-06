La Francia apre al suicidio assistito. Ludovine de La Rochère (Syndicat de la Famille): «Legge cinica e disumana. Scenderemo in piazza»

La scorsa settimana la Francia ha approvato - in prima lettura - una legge che di fatto vuole legalizzare il suicidio assistito. Un’apertura “storica”, che se verrà confermata con l’approvazione definitiva avrà enormi ripercussioni. Abbiamo intervistato chi, proprio in Francia, si sta battendo contro questa deriva ed è da anni in prima linea nella difesa della Vita: Ludovine de La Rochère, presidente del Syndicat de la Famille, un’associazione francese impegnata, appunto, nella difesa della vita e della famiglia.

Cosa è successo in Francia? Qual è la vostra posizione riguardo alla legge appena approvata?

«Il 27 maggio 2025, l’Assemblea nazionale francese ha votato a favore di due proposte di legge: la prima mira a rendere le cure palliative accessibili a tutti i francesi che ne hanno bisogno. La seconda mira a legalizzare il suicidio assistito e l’eutanasia.Questi voti costituiscono la prima tappa di un processo legislativo che durerà diversi mesi. Infatti, anche il Senato discuterà e voterà su questi testi. Successivamente ci sarà una seconda lettura, sia all’Assemblea nazionale che al Senato. Potrebbe addirittura esserci una terza lettura se le due Camere non trovassero un accordo. Alla fine, però, sarà l’Assemblea nazionale ad avere l’ultima parola. Anche se questa è solo la prima fase del processo, questo voto rappresenta un evento importante: è infatti la prima volta che l’Assemblea nazionale vota a favore del suicidio assistito e dell’eutanasia. Naturalmente è incredibilmente doloroso che i deputati abbiano votato per legalizzare tali atti e molto pericoloso che si sia superata una tappa del processo legislativo, seppur ancora solo quella iniziale. Il Syndicat de la Famille è fermamente contrario alla legalizzazione di tali procedure, poiché consistono nel provocare deliberatamente la morte invece di curare e accompagnare le persone malate. Nulla può giustificare questo, nemmeno la volontà di un paziente di porre fine alla propria vita. Nessuno, infatti, può chiedere a un altro di compiere tale atto».

Come ci ha appena spiegato, il Parlamento francese ha approvato all’unanimità anche una legge sulle cure palliative, mentre il testo sull’eutanasia ha profondamente diviso l’Assemblea. Cosa rivela, secondo lei, questo doppio voto sullo stato d’animo reale dei deputati e della società francese?

«Le cure palliative rappresentano un progresso straordinario e tutte le persone che vivono il periodo finale, con sofferenze, della propria vita, devono poterne beneficiare, cosa che non è ancora pienamente garantita in Francia. Chi difende la vita è molto favorevole a questo. I progressisti, che sostengono che ciascuno debba poter “scegliere come morire”, non potevano quindi opporsi al fatto che le cure palliative devono essere offerte a tutti. È quindi logico che i deputati abbiano votato all’unanimità la prima proposta di legge. Al contrario, come ha ben detto lei, l’Assemblea nazionale si è profondamente divisa su suicidio assistito ed eutanasia. Credo che i progressisti non se lo aspettassero, perché all’inizio dei dibattiti c’erano più deputati favorevoli a quella che chiamano “assistenza a morire”. Ma, grazie a testimonianze, interventi, dibattiti, agli incontri che abbiamo avuto e ai messaggi ricevuti dai francesi, un certo numero di deputati ha compreso tutte le implicazioni. Ancora di più, hanno realizzato che il testo non potrà che aprire la strada a successive estensioni: se alcuni hanno “il diritto di scegliere la loro morte”, perché altri ancora non dovrebbero averlo? È quindi evidente che, se questa proposta di legge dovesse passare, un giorno il suicidio assistito e l’eutanasia saranno proposti anche ai minorenni, alle persone con disturbi psichici, ecc».

Lei denuncia con forza la logica individualista dietro il “nuovo diritto” al suicidio assistito. Quali sono, a suo avviso, i pericoli concreti che questa legge comporterebbe per le persone vulnerabili?

«I progressisti sono focalizzati solo sull’individuo, come se ciascuno fosse solo al mondo, come se le scelte individuali non avessero conseguenze sugli altri, come se l’uomo non fosse un essere di relazioni, un “animale sociale” come diceva Aristotele. In realtà, le scelte e gli atti di un individuo hanno conseguenze per gli altri e, a seconda della scelta, possono essere dannose. Per quanto riguarda il fine vita, pretendere un diritto al suicidio assistito e all’eutanasia significa che un medico, o un’altra persona, sarebbe obbligato a dare la morte o a partecipare a un suicidio. Questo è esattamente l’opposto della vocazione del medico e, più in generale, va contro il divieto di uccidere, uno dei principi fondanti della civiltà, uno dei principi che ci permette di vivere insieme in società. Qui si parla inoltre di persone vulnerabili, dipendenti dagli altri a causa delle loro condizioni di salute, del loro handicap, della loro debolezza e della loro sofferenza fisica e/o psicologica. Questo stato implica anche che queste persone possano essere particolarmente vulnerabili agli abusi di debolezza o, più semplicemente, vivere una sofferenza che non rende la loro presunta “libertà di scelta” una scelta libera e consapevole, come pretende la proposta di legge per legittimare l’assistenza al suicidio o l’eutanasia. E anche se fosse drammaticamente davvero la loro volontà, con questa legge significa che invece di tendere loro la mano, dire che la loro vita conta per noi, fare tutto il possibile per alleviarla, li abbandoneremo all’iniezione letale, alla morte programmata, a una data e ora prefissate, come in uno di quei famosi corridoi della morte per i condannati. È l’opposto della fraternità, dell’amore. È disumano a livello personale ed è un cedimento a livello sociale. Avendo partecipato a questi dibattiti durante numerosi incontri con i parlamentari e avendo seguito con attenzione tutti gli interventi all’Assemblea nazionale, posso dire che siamo di fronte a un attivismo che descrive il male come un bene, arrivando a sostenere che si dovrebbe uccidere per amore. Tra le altre conseguenze molto dannose, inoltre, temo anche che le cure palliative decadano invece di svilupparsi. Non illudiamoci: abbreviare le vite costerà molto meno che accompagnarle. Dietro questo progetto di legge, quindi, c’è ideologia, ma anche un cinismo mostruoso».

Lei ha lanciato un appello ai senatori affinché blocchino questa proposta di legge. Ritiene che ci siano ancora margini politici e culturali per fermarla? E quale ruolo possono avere i cittadini e le associazioni pro life in questa battaglia?

«Penso che non sia impossibile fermarla, perché ho visto che un certo numero di deputati ha cambiato idea. Tuttavia, sarà estremamente difficile. Ma qualunque cosa accada, dobbiamo fare tutto il possibile per cercare di bloccarla. Questo lo faremo attraverso la sensibilizzazione, incontri, convegni, testimonianze. Forse soprattutto testimonianze, perché i nostri eletti fanno molta fatica a immaginare cosa possano portare le cure palliative e la voglia di vivere che anima ogni essere umano, anche molto malato, se è amato e circondato. Ma saranno necessarie anche mobilitazioni importanti: è necessario che i francesi consapevoli dei rischi scrivano ai parlamentari, che si facciano sentire in massa. Forse sarà anche necessario scendere in piazza per far capire ai nostri eletti che, come rappresentanti dei francesi, devono ascoltare i loro allarmi… e ascoltare la via della saggezza, della fraternità e del rispetto per i più vulnerabili tra noi».

