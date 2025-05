Regione Lazio. Bene l’approvazione in Giunta del progetto di legge sulla Famiglia

«Pro Vita & Famiglia esprime grande soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta della Regione Lazio, del progetto di Legge che stanzia 12 milioni di euro in 3 anni per aumentare le politiche e gli interventi socio-economici a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica. Auspicando un iter rapido e rafforzativo verso l’approvazione definitiva della Legge da parte del Consiglio Regionale, desideriamo rivolgere un particolare ringraziamento all’impegno profuso per questo primo risultato dall’Assessore alla Famiglia Simona Baldassarre, promotrice del progetto, come a tutte le forze del centrodestra per il sostegno compatto. Dal canto loro, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle non riescono a rinunciare al loro atteggiamento ideologico nemmeno in presenza di un intervento così trasversale e necessario, lamentando l’assenza, nel progetto approvato oggi in Giunta, di incentivi all’aborto e della promozione delle istanze LGBTQ».

Così in una nota Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.