Pro Vita & Famiglia ad Ancona: «Situazione fallimentare dei consultori che non aiutano donne incinte in difficoltà»

Lo scorso mercoledì 24 maggio, una delegazione di alcune associazioni del territorio di Ancona, tra le quali anche Pro Vita & Famiglia - tramite la propria referente regionale Clara Ferranti - è stata ricevuta a palazzo Rossini, sede dell'Agenzia regionale sanitaria, dalle dottoresse Ruggeri e Silenzi per un confronto sulla situazione dei consultori familiari delle Marche in riferimento all'applicazione della legge 194/78.

«La dirigenza regionale ha potuto così comprendere - come ha spiegato la stessa Clara Ferranti - dalla voce diretta delle ragazze testimoni e dagli altri documenti circostanziati consegnati, come l'assistenza, l'informazione e la professionalità che dovrebbero essere offerte alle donne che per svariati motivi chiedono di abortire nella regione Marche, siano oggi di norma semplicemente fantascienza nei consultori familiari».

Da destra nella foto in evidenza: alcune ragazze testimoni della realtà fallimentare dei consultori familiari nell'aiutare le donne incinte in difficoltà; Mirella Antonelli, volontaria del CAV di Jesi; la prof.ssa Clara Ferranti, referente regionale di Pro Vita e Famiglia; il dott. Roberto Festa, presidente del CAV di Loreto e vicepresidente del Forum Famiglie Marche