Pro Vita chiede sostegno per la Manifestazione per la Vita di sabato: sarà impossibile tapparci la bocca

Viviamo in un tempo, ormai - ahinoi - lo sappiamo, in cui è imperante una censura ideologica senza precedenti. Tanto per fare un esempio, ricordare la nostra campagna “Baby Olivia”, con cui mostriamo lo sviluppo di una bambina nel grembo su maxischermi nelle piazze delle maggiori città? Attraverso il video di Baby Olivia, infatti, volevamo mostrare a tutti — con delicatezza ma con chiarezza — ciò che la scienza stessa ci dice: che il bambino concepito è già una persona. Che ha un cuore che batte, che cresce e si muove, che ha diritto alla vita e all’amore.

Eppure, proprio questo messaggio, così umano e fondamentale, è stato rifiutato e censurato quasi ovunque. Da Modena a Milano, fino a Torino, le istituzioni ci hanno negato il permesso di mostrare pubblicamente Baby Olivia. Ci hanno detto che «l’impatto emotivo è troppo forte», che «non è opportuno» far vedere la verità in piazza!

E la censura non si è fermata qui. Anche a Brescia, durante il nostro convegno "Mio Figlio NO", abbiamo subito un attacco vergognoso. Mentre svelavamo la verità nuda e cruda, abbiamo ricevuto insulti, urla e minacce. «Fascisti!», «Vergognatevi!», «Zitti!»: volevano intimidirci e costringerci al silenzio.

Se oggi censurano Baby Olivia e ci aggrediscono in molte città italiane, domani potrebbero impedirci di manifestare liberamente per la vita e per la verità. Appunto, manifestare liberamente, ovvero ciò che faremo il prossimo sabato 10 maggio, a Roma, con la grande Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”. Un evento che sarà anche la nostra risposta proprio a quell’ideologica e vergognosa censura.

Ecco perché proprio sabato prossimo ci ritroveremo tutti (anche tu se puoi!) a piazza della Repubblica alle ore 14: marceremo insieme ad altre migliaia di persone per gridare con forza che ogni vita, dal concepimento alla morte naturale, è sacra e deve essere protetta. Una mobilitazione che, però, ha bisogno - come è facilmente immaginabile - di costi ingenti. Parliamo infatti di circa 50mila euro tra spese per materiali, attività logistiche, organizzative, di promozione, per le risorse umane ecc. Un problema da risolvere in pochi giorni proprio per completare la realizzazione di un evento che è esso stesso una manifestazione di libertà e per il quale chiediamo il vostro aiuto, facendo una donazione urgente.

Una Manifestazione Nazionale mal riuscita sarebbe una vittoria di quelle forze pro-morte, quelle lobby radicali che vogliono silenziarci e che sarebbero ben contente se l’evento non avesse l’impatto che potrebbe avere.

Contribuisci alla Manifestazione Nazionale per la Vita donando ora!

Da Modena a Milano, fino a Torino e Brescia, il nostro impegno in difesa dei bambini, della verità e della vita stessa - come detto - è stato duramente colpito a causa della censura. Non è solo una questione di attacchi contro di noi. È anche un attacco contro voi lettori e sostenitori e contro la vostra libertà. È in gioco qualcosa di molto più profondo e prezioso: il diritto di vivere in un Paese dove la verità non venga censurata, dove la vita di ogni essere umano sia difesa sin dal concepimento e dove la libertà di manifestare le proprie convinzioni pro-vita sia garantita.

È proprio per questo che il 10 maggio scenderemo in piazza. Non per noi, ma per ogni famiglia, per ogni madre, per ogni padre e per ogni bambino. È per questo che abbiamo bisogno di un aiuto urgente per coprire le ultime spese di organizzazione e di promozione della Manifestazione ed è possibile contribuire all’evento pro-vita più importante dell’anno con una donazione.

Non è il momento di fermarci.

Ogni giorno vediamo anziani e malati considerati un peso, e talora spinti perfino verso l'eutanasia: una “soluzione” che nega la dignità e il valore della vita proprio quando è più fragile e bisognosa di cura e amore. Ogni giorno le donne sono lasciate sole di fronte alla tragedia dell’aborto, una ferita che devasta la maternità, la paternità e la famiglia. Ogni giorno la nostra società, in nome di un falso progresso, si allontana dalla verità.

Il vostro sostegno oggi è fondamentale. Con una donazione possiamo dare ancora più forza a questa manifestazione, garantire che il nostro messaggio arrivi ovunque e sostenere tutte quelle famiglie che ogni giorno combattono per la verità e per la libertà. Ogni euro donato ci permette di affermare pubblicamente che la vita e la dignità non si svendono e che la voce dei genitori e dei bambini non può essere soffocata. Solo insieme possiamo fare la differenza.

Ogni euro donato è fondamentale per garantire visibilità, sicurezza e una partecipazione diffusa.Ogni euro donato è un mattone in più per costruire un’Italia in cui la famiglia conti davvero, e i bambini siano difesi da ogni forma di manipolazione. Unisciti a noi con una donazione:

