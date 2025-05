Pegoraro nuovo presidente Pontificia Accademia Vita. Partecipò alla nostra Scuola di Bioetica: in prima linea contro l'eutanasia

Pro Vita & Famiglia Onlus esprime i più sinceri auguri di buon lavoro a monsignor Renzo Pegoraro per la nomina a nuovo presidente della Pontificia Accademia per la Vita ricevuta da Papa Leone XIV.

Stimato bioeticista, uomo di fede e di scienza, monsignor Pegoraro partecipò il 24 settembre 2022 all’annuale Scuola di Bioetica organizzata da Pro Vita & Famiglia onlus, con una relazione sull’ “Eutanasia come problema etico e teologico”. Pegoraro ha già profuso nei suoi incarichi precedenti una profonda dedizione per la tutela della vita umana in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale e siamo sicuri che, in un tempo in cui la vita è costantemente minacciata su molteplici fronti – dall’aborto alla fecondazione artificiale e, in particolare in Italia, dalle drammatiche pressioni ideologiche per legalizzare in Parlamento il suicidio assistito – il suo impegno, la sua preparazione e la sua autorevolezza rappresenteranno un punto di riferimento soprattutto proprio sul tema del fine vita, in un periodo storico in cui sono sempre più insistenti le spinte politiche pro eutanasia e a favore del suicidio medicalmente assitito

Assicuriamo a monsignor Pegoraro la nostra disponibilità a collaborare e camminare insieme lungo la strada della difesa della bellezza e del valore di ogni vita, dando voce ai più deboli e alle famiglie che ogni giorno lottano per custodirla.

Così, in una nota, Pro Vita & Famiglia onlus.