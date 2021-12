Nascituro operato al cuore durante il parto. Il miracolo della scienza che ci ricorda che la vita va sempre aiutata

E’ un vero e proprio miracolo della scienza, quello che è accaduto qualche giorno fa a Torino all’ospedale Regina Margherita.

I protagonisti di questa incredibile storia fuori dall’ordinario sono una madre, un bambino e il lavoro eccezionale di un’equipe di medici. Si tratta di un neonato affetto da un raro tumore al cuore che è stato operato mentre veniva al mondo, quando era ancora attaccato alla placenta per garantirne la sopravvivenza, siccome non avrebbe potuto respirare autonomamente fuori dal grembo materno dato che il cancro gli schiacciava i polmoni e comprimeva il suo piccolo torace. Dopo la complicatissima operazione condotta dall’equipe multidisciplinare di medici, il tumore di circa 7,5 centimetri è stato rimosso con successo. Un risultato eccellente, un vero e proprio miracolo di fronte a una situazione così complicata in cui il tumore si sarebbe rivelato fatale. Ora il piccolo sta bene e ed ha iniziato ad alimentarsi con latte materno.

Il parto è stato indotto intorno alla 33esima settimana di gestazione della mamma e il peso del piccolo era di appena 1,9 kg. Durante le settimane antecedenti la nascita, la mamma del piccolo è stata sempre tenuta sotto controllo per monitorare la situazione. Attualmente il piccolo si trova presso la terapia intensiva universitaria.

Grazie al successo di tale operazione, in assenza della quale le possibilità di sopravvivenza del neonato sarebbero state nulle, il piccolo potrà condurre una vita normale. Una storia straordinaria la sua, che ci pone di fronte alla grandezza della vera scienza, quella pensata e progettata per salvare vite. Una scienza che ci mostra la preziosità della vita umana in tutta la sua grandezza e che ci ricorda l’importanza di difendere la vita. E’ sicuramente vero che non tutti i bambini che nascono in un caso così difficile hanno una garanzia di sopravvivenza totale, ma tutti meritano una possibilità. Dal canto nostro esprimiamo la nostra gioia per il lieto fine in cui la vita ha trionfato in una situazione che sembrava prossima alla morte e auguriamo al piccolo la miglior vita possibile, scaturita dal miracolo dal quale è venuto al mondo.