Miriano sulla bocciatura del Ddl Zan: «Evitata violenza su milioni di bambini»

Giorno importante, mercoledì scorso, per la libertà di pensiero e la libertà di educazione: il Senato ha votato a favore della cosiddetta “tagliola”, chiesta da Lega e FdI, con 154 voti a favore e 131 voti contrari, (due gli astenuti) sul ddl Zan. Un risultato, alla luce del tam tam mediatico scatenato per influenzare l’opinione pubblica sulla necessità e bontà della legge, forse inaspettato, di cui abbiamo parlato con la giornalista e scrittrice Costanza Miriano.

Cosa pensa di questa vittoria del buonsenso e della democrazia, forse inaspettata?

«Sicuramente ciò è stato dovuto ad equilibri e dinamiche di potere all’interno del mondo della politica che non riesco bene ad afferrare, ma in questo momento mi interessa esultare e basta. E penso che i nostri figli siano stati risparmiati da una grande violenza. Perché sappiamo che non solo il ddl non avrebbe protetto nessuno dalla violenza ma, al contrario avrebbe perpetrato una vera violenza nei confronti dei bambini che si sarebbero visti insegnare delle grosse bugie a scuola».

Un risultato così largo, frutto della decisione inaspettata di molti senatori, non è forse la dimostrazione che il ddl Zan era troppo divisivo ed è stato quindi palese il suo vero obiettivo?

«Assolutamente sì. Ai proponenti delle norme anti violenza non interessava nulla, peraltro, le norme anti violenza già ci sono. l’unico passo in avanti o indietro, secondo me che con questa legge si intendeva fare era imporre un’educazione nelle scuole, che è senz’altro la cosa più grave e poi il reato d’opinione. Secondo me si è trattato di un peccato di “hybris”, di tracotanza, infatti, se veramente l’obiettivo fosse stato quello di inasprire le pene in caso di violenza contro gli omosessuali, avrebbero portato a casa la legge in due giorni. Non so perché sia avvenuta una vittoria così inaspettata, non credo in una improvvisa conversione dei politici, ma senz’altro credo nella Provvidenza, che Dio abbia usato la tracotanza di questi legislatori per salvarci da questo disegno di legge liberticida».