Matteo Fraioli nuovo Direttore Operativo di Pro Vita & Famiglia

Da oggi, 28 aprile 2023, Matteo Fraioli ricopre l’incarico di nuovo Direttore Operativo di Pro Vita & Famiglia, col compito di coordinare la programmazione, progettazione e realizzazione delle campagne della Onlus a favore della Vita, della Famiglia e delle Libertà di educazione, coscienza e opinione.

«Sono contento di entrare a far parte della squadra di Pro Vita & Famiglia - afferma Fraioli - che ho avuto modo di conoscere e stimare nei miei anni di attivismo per il suo lavoro in difesa del Bene Comune. Ringrazio il presidente Antonio Brandi e il vicepresidente Jacopo Coghe per la stima e la fiducia che hanno riposto in me, certo che insieme raggiungeremo grandi risultati nella promozione e difesa della vita, della famiglia e della libertà».

«Assumo questo nuovo ruolo - prosegue Fraioli - consapevole che per affrontare le sfide che ci aspettano sarà necessario il coinvolgimento di ogni membro di PV&F e di ogni cittadino armato di buona volontà. Insieme al vostro aiuto, alle vostre singole firme, ad ogni vostra donazione e alle piccole azioni cariche del vostro straordinario buon cuore e coraggio, sono sicuro che saremo capaci di fare la differenza nel portare in alto la bellezza dei nostri valori. Parafrasando uno dei libri che amo di più: alcuni ritengono che soltanto un grande potere riesca a tenere il male sotto scacco. Ma non è ciò che ho trovato io. Ho scoperto che sono le piccole cose, le azioni quotidiane della gente comune, di semplici cittadini coraggiosi e determinati, che tengono a bada l’oscurità».

Già Direttore di CitizenGO Italia e portavoce per la stessa associazione alle Nazioni Unite dal 2019, Matteo Fraioli, 34 anni, ha conseguito una laurea a pieni voti in filosofia all’Università di Tor Vergata nel 2015 per poi dedicarsi a una esperienza missionaria in Sud America. Successivamente, ha conseguito un doppio titolo di laurea magistrale in scienze politiche e relazioni internazionali con il massimo dei voti all’Università di Roma La Sapienza e alla Al Farabi University di Almaty (Kazakistan). Consegue poi una specializzazione in politica internazionale con un master concluso anch’esso a pieni voti all’Università LUMSA di Roma.