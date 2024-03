Marche. Il 5 aprile ad Ancona nostro convegno scientifico su origine vita, dal PD attacchi ideologici strumentali

«Quello che svolgeremo all’Auditorium Accademia di Babele di Ancona venerdì 5 aprile alle 17.30 non è altro che un convegno di altissimo profilo medico-scientifico sull’origine della vita umana, e in particolare su tutto ciò che la scienza sa dirci oggi sulla profonda relazione personale che si instaura tra la madre e il figlio già durante la gravidanza. Gli attacchi del gruppo consiliare del Partito Democratico in Regione Marche per i saluti istituzionali di alcune autorità civili tra cui il Presidente Acquaroli sono quindi puramente ideologici e strumentali e hanno il solo scopo di creare un clima di intimidazione e intolleranza politica. Tutto ciò che chiediamo alla Regione Marche è di continuare a mettere in campo misure di sostegno socio-economico alle famiglie, specialmente quelle numerose, e alla genitorialità, dando reali alternative all'aborto come peraltro previsto dalla stessa Legge 194». Lo dichiarano in una nota Jacopo Coghe e Clara Ferranti, rispettivamente portavoce nazionale e referente marchigiana di Pro Vita & Famiglia Onlus.