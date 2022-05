Manifestazione Nazionale "Scegliamo la Vita" - DIRETTA LIVE

Sono migliaia le famiglie, le mamme, i papà, i nonni, i ragazzi e i bambini che sfilano oggi per le strade di Roma per la manifestazione nazionale “Scegliamo la Vita”.

Partenza alle ore 14 da Piazza della Repubblica e arrivo, in corteo, a Piazza San Giovanni in Laterano.

«Lanceremo una sfida alle coscienze e al Paese: quella di scegliere la Vita! Ovunque! In Parlamento, sui media, nell’economia, nella giustizia, nella sanità, nell’istruzione, nei servizi sociali, nel sistema fiscale e nelle scuole», spiega Maria Rachele Ruiu, una dei due portavoce dell’evento. «Con noi le testimonianze di chi lo ha già fatto, con coraggio, e la presenza, in concerto, del gruppo musicale “The Sun”».

«L'adesione di oltre 100 tra enti e associazioni di tutta Italia e le migliaia di presenze alla Manifestazione “Scegliamo la Vita” confermano la necessità di entrare nel confronto culturale, sociale e politico prendendo posizioni nette, soprattutto rispetto a proposte di legge che, lo sappiamo e lo vediamo in queste settimane, sono contrarie alla Vita», aggiunge l’altro portavoce, Massimo Gandolfini. «Siamo in strada a Roma, senza bandiere di partito o simboli politici, per ribadire la tutela della vita dai pericoli delle istanze abortiste, eutanasiche, ma anche della compravendita dei bambini e delle droghe libere. Un’iniezione di coraggio che fa vedere al Paese come il “popolo della vita”, che non trova mai spazio nei mass-media ufficiali, è vivo ed è numeroso e scende in prima linea per difendere il primo e più importante diritto di ogni essere umano, il cui inviolabile rispetto è la precondizione per una società libera, giusta e in pace».