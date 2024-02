In libreria “Per Amore dei nostri figli”

E’ disponibile in libreria - e online - “Per Amore dei nostri figli” (SugarCo editore), scritto da Francesca Romana Poleggi, membro del comitato direttivo di Pro Vita & Famiglia e direttore editoriale della rivista Notizie Pro Vita & Famiglia, con prefazione, presentazione e invito alla lettura di Francesco Borgonovo, Massimo Gandolfini e Roberto Marchesini.

Saggio del tutto innovativo di taglio scientifico-divulgativo, il libro di Poleggi - con un linguaggio discorsivo che consente una lettura piacevole e veloce - va ad analizzare l’evidente malessere delle nuove generazioni: sono giovani fragili e stressati, bulli (o peggio) e bullizzati, con disturbi dello sviluppo e disagi psicologici, oggi più che mai. Non solo: bambini e adolescenti oggi vengono sistematicamente abusati, nell’indifferenza generale. Subiscono abusi attinenti alla sfera sessuale con la pornografia, la pedofilia, la pedopornografia e l’ipersessualizzazione precoce, che non solo non vengono combattute con efficacia, ma sono oggetto di un tentativo ideologico di normalizzazione. E la propaganda dell’ideologia gender e transessualista, che sembra inarrestabile, contribuisce a provocare altri seri danni soprattutto a loro. E ancor più diffusi sono gli abusi derivanti dall’iperdigitalizzazione, dai social, da internet, dalla propaganda alla droga “leggera” e da pratiche come la fecondazione artificiale e l’aborto che non riconoscono ai bambini la dignità di esseri umani. Però la speranza per un futuro migliore c’è. E ogni educatore, genitore, insegnante ha il potere e il dovere di renderla realtà…

Il libro sarà anche oggetto della relazione della stessa Francesca Romana Poleggi che parteciperà al convegno "Custodi del Domani - In difesa dei bambini e della famiglia", organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia della Regione Lombardia in collaborazione con Pro Vita & Famiglia onlus, in programma il prossimo mercoledì 21 febbraio, alle ore 18:45, presso la Sala Gonfalone (primo piano) del Consiglio Regionale della Lombardia, in via Fabio Filzi 22, a Milano.