Il Cardinale Re: «Eutanasia atto intrinsecamente ingiusto e inaccettabile»

Proprio per sottolineare l’incomparabile importanza delle relazioni umane nella fase terminale della vita, la lettera del Dicastero della Dottrina della Fede inizia ricorrendo all’immagine del buon Samaritano, icona che esprime bene il significato del “prendersi cura” e la differenza fra il semplice “curare” e il “prendersi cura”. Se il Samaritano del Vangelo si fosse limitato a versare vino ed olio sull’uomo incontrato sul ciglio della strada e poi avesse continuato il suo viaggio, avrebbe soltanto curato. Invece egli si è realmente “preso cura” di quel malcapitato perché: ebbe compassione; si avvicinò a lui; non solo gli curò come poteva le ferite, ma, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò alla locanda vicina, si rese cura di lui e, il giorno dopo, diede due

Per questi motivi, un anno e mezzo fa (14 luglio 2020) la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato un documento dal titolo “Samaritanus bonus”, la cui caratteristica è di trattare il problema dell’eutanasia e del suicidio assistito mettendo al centro “la cura” delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. L’idea è contenuta nel titolo stesso del documento: “ sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita”

Ma il problema dell’eutanasia è ritornato di grande attualità in questi ultimi anni, sia per le preoccupanti legislazioni in merito di alcuni Paesi, sia per taluni protocolli medici riguardanti le situazioni di fine-vita, sia per l’aumento degli abusi.

L’insegnamento della Chiesa sull’inaccettabilità dell’eutanasia era già stato chiaramente espresso dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Gaudium et spes. In modo più ampio e organico era stato esposto da Papa Giovanni Paolo II nell’Enciclica “Evangelium vitae”. Nel 1980 vi era stata già una Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Riportiamo qui di seguito il discorso integrale pronunciato dal S.E.R. il Cardinale Giovanni Battista Re , Decano del Collegio Cardinalizio, già Prefetto della Congregazione per i Vescovi della Santa Sede, durante il convegno “Eutanasia: vite da scartare? Il dovere della società di fronte alla sofferenza” , organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus ed Euthanasia Prevention Coalition con la collaborazione di Family Day, Centro Studi Livatino, Amci, Forum Ass. Sociosanitarie e Movimento per la Vita, presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, a piazza Montecitorio.

In tale vicinanza al malato non va poi dimenticato che nella mente e nel cuore delle persone sul fine della vita alberga normalmente anche la preoccupazione per coloro che lasciano: i figli, il coniuge, i genitori, gli amici. E’ una componente umana che non si può trascurare, cercando di offrire sostegno, aiuto e speranza.

Sul frontespizio di un ospedale cattolico di tre secoli fa, vi era questa scritta: “Se sei malato, vieni e ti guariremo. Se non riusciremo a guarirti, ti cureremo. Se non sarà possibile darti altre cure, ti staremo accanto e ti consoleremo”.

Il termine “inguaribile” è fondamentalmente diverso da “incurabile”. Se è vero che esistono patologie inguaribili, è altrettanto vero che, pur con tanti limiti, è sempre possibile curare: alleviare il dolore, sostenere, stare accanto. Bisogna, anche nei casi senza speranza di sopravvivenza, saper riconoscere quella qualità intrinseca alla persona umana, che in termini laici si chiama dignità della vita umana e che in termini cristiani denominiamo sacralità della vita umana.

Fin dalle prime battute il testo illustra l’orizzonte di senso della cura medica, la quale, pur sperimentando il limite di inguaribilità di un determinato paziente, non rinuncia, non può rinunciare, a prendersi cura della persona inguaribile.

In questo aspetto della vicinanza al malato terminale è centrale il ruolo della famiglia. In essa la persona si appoggia a relazioni salde. E’ essenziale che il malato non si senta un peso, ma che abbia l’affetto, la vicinanza e l’apprezzamento dei suoi cari. In questa complessa missione la famiglia ha bisogno di poter contare su aiuti e mezzi adeguati. Per questo gli Stati, riconoscendo la fondamentale funzione sociale della famiglia, devono predisporre le risorse e le strutture necessarie per questa fondamentale cellula della società. Accanto alla famiglia, sono di grande aiuto in vari casi l’istituzione degli Hospice.

In questo nostro periodo storico in cui è più facile confidare nella scienza e nella tecnica che non negli uomini, la lettera Samaritanus bonus nella prima parte mette in rilievo l’importante valore delle relazioni umane, dell’affetto e del calore umano nelle situazioni critiche della malattia e nelle fasi terminali della vita.

Per un credente poi è di insostituibile aiuto la dimensione spirituale, che dona pace alla propria coscienza. Aiutare un credente a vivere il momento supremo della vita in un contesto di accompagnamento spirituale è un atto altissimo di carità, perché di grande aiuto per l’intima serenità del malato. Il momento della morte è infatti un passo decisivo della creatura umana verso l’incontro con Dio. La Chiesa accompagna spiritualmente i fedeli in questa situazione, offrendo loro le “risorse sananti” della preghiera e dei sacramenti. In particolare il Sacramento della riconciliazione visto come l’incontro col Padre che perdona, l’Eucarestia e l’Unzione degli infermi. L’assistenza spirituale infonde fiducia e speranza in Dio al moribondo ed è di aiuto anche ai familiari nell’accettare con minore difficoltà la morte del congiunto.

Dopo aver dedicato ampia parte all’aspetto del “prendersi cura”, tanto importante dal punto di vista della psicologia del malato, il Documento annuncia i principi dottrinali e morali fondamentali.

La vita umana – afferma - è un dono sacro e inviolabile. Solo Dio è padrone della vita e l’uomo non può sostituirsi a Lui e arrogarsi di poter decidere al posto di Dio il momento della morte.

La grandezza e la preziosità della vita umana vanno difese senza cedimenti e senza compromessi. In qualunque condizione infatti l’uomo e la donna si trovino, mantengono la dignità di essere creati a immagine e somiglianza di Dio.

La sacralità e l’inviolabilità della vita umana è una verità basilare della legge morale naturale ed un fondamento essenziale dell’ordine giuridico; un valore percepibile dalla retta ragione e anche confermato dalla fede.