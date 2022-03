FLASH - USA Today e vari teorici del Gender dicono che “le donne non esistono”

L'incapacità, o riluttanza, del candidato alla Corte Suprema Ketanji Brown Jackson a fornire una definizione per la parola "donna" crea una controversia piuttosto sciocca, ma mette in evidenza un fatto importante: le donne in realtà non esistono. Questo è in sintesi il senso dell’articolo di Alia Dastagir recentemente pubblicato da USA Today.

Secondo Dastagir, "non è semplice definire chiaramente ciò che rende qualcuno una donna". Sembra assurdo, eppure per arrivare a questa conclusione Dastagir ha parlato con diversi "scienziati, studiosi del diritto di genere e filosofi della biologia" che hanno stabilito che la mancata risposta di Jackson era "encomiabile". Dastagir poi ci ha informato che ci sono "miliardi di donne sul pianeta", anche se non è chiaro come faccia a saperlo se nessuno sa cosa sia una donna.

Uno dei primi “esperti” che Dastagir ha citato è Rebecca Jordan-Young, scienziata e ricercatrice sugli studi di genere al Barnard College, la quale ha affermato che: "Non voglio che questa domanda venga deviata verso la biologia come se la scienza potesse offrire una risposta semplice e definitiva”.

Insomma, tra i media mainstream e i loro "esperti", siamo chiaramente in buone mani.

Fonte: Washington Examiner