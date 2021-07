FLASH – USA, centinaia di genitori protestano contro le policy scolastiche sui transgender

In Virginia pochi giorni fa, centinaia di genitori si sono presentati all'Augusta County Government Center per protestare contro la nuova politica del Virginia Department of Education, che istruisce i distretti scolastici di tutto lo stato a porre fine al maggior numero possibile di attività e programmi di segregazione sessuale. Si tratta delle conseguenze dell’imposizione delle "politiche modello per il trattamento degli studenti transgender nelle scuole pubbliche della Virginia" del dipartimento di stato, con cui l'Augusta County School Board sta cercando di allineare le sue policy.

Come indicato nella policy, le scuole “spesso mantengono servizi igienici, spogliatoi o altre strutture separate per maschi e femmine. Gli studenti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare la struttura che corrisponde alla loro identità di genere”.

Tra le altre preoccupazioni, i genitori hanno parlato anche dei loro timori per i bambini vittime di abusi sessuali che vengono nuovamente traumatizzati e di individui che approfittano della policy per danneggiare i bambini.

Uno dei genitori ha espresso così la sua preoccupazione in merito: “Non sono qui per etichettare i transgender come persone malvagie. Ma se qualcuno che non è transgender sfruttasse questa policy come copertura per danneggiare i nostri figli? Anche se succede una volta, è una volta di troppo”.

Tuttavia, Rodney Young, l'avvocato del consiglio scolastico, ha dichiarato che il consiglio violerà direttamente la legge se non approva la nuova policy e se viola la legge, il Consiglio potrebbe affrontare potenziali azioni legali e una perdita di fondi.

Fonte: Women are Human