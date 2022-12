FLASH - Studentessa aggredita in un bagno da uomo che si sente trans - VIDEO!

Una studentesse si è vista molestata e letteralmente attaccata da un maschio cosiddetto “trans-identificato”, che è entrato in un bagno per donne dove l’accesso - per regolamento - è consentito a chiunque si identifica come donna.

E’ successo in un’università brasiliana (la UNB), dove i filmati delle telecamere di sorveglianza hanno svelato come un uomo barbuto che indossava un vestito da donna si è introdotto del bagno e successivamente urlava e sbraitava in direzione della studentessa mentre lei cercava di allontanarsi dall’uomo. Quest’ultimo, che si identifica come omosessuale oltre che come donna transgender, si fa chiamare Brigitte Lùcia e già in passato aveva tentato di candidarsi per una posizione nel consiglio studentesco dell'università come donna.

La vittima dell’aggressione - Laura - ha dichiarato di aver avuto paura nel vedere l’uomo nei bagni delle donne, anche perché recentemente non sono stati pochi i casi di molestie e stupri in un campus dell’università e diversi, inoltre, sono stati i casi di studenti maschi che si sono introdotti nei bagni femminili - con questa scusa dell’accesso a chiunque - per filmare le ragazze.

Laura è una studentessa dell'UNB da 3 anni, ma ha affermato che non aveva mai, in passato, incontrato Brigitte Lùcia e di non essere a conoscenza della nuova politica universitaria che consente ai maschi che si identificavano semplicemente come "donne" di entrare nei bagni delle donne, anche dove non sono neutrali rispetto al genere.

Fonte: Feminist Legal