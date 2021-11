FLASH – Scozia, 12 maschi trans autori di reati sessuali trasferiti nelle carceri femminili

Secondo i dati ufficiali, una dozzina di detenuti trans condannati per crimini violenti e sessuali stanno scontando la pena nelle carceri femminili in Scozia. Uno ha completato la transizione di genere mentre gli altri s’identificano semplicemente come donne.

I dati, che mostrano che i 12 prigionieri sono stati trasferiti nelle carceri femminili negli ultimi 18 mesi, sono stati resi pubblici ai sensi del Freedom of Information Act. Un'altra persona, che sta passando da donna a uomo, viene ospitata in una prigione maschile.

La rivelazione arriva sulla scia di un'attesissima revisione della politica relativa ai prigionieri transgender da parte dello Scottish Prison Service (SPS). L'inizio di questa revisione era previsto per l'inizio del 2021, ma è stato rinviato più volte a causa della pandemia di coronavirus.

In base alle regole attuali, in vigore dal 2014, un detenuto deve semplicemente dichiararsi donna trans per richiedere il trasferimento da un istituto maschile a uno femminile.

