FLASH – Ora tutti i bagni delle scuole pubbliche di Chicago sono “Gender neutral”

Tutto il mondo è paese, anche per quanto riguarda l’imposizione dell’ideologia gender. Infatti proprio nei giorni in cui vengono annunciati i bagni neutri all’università di Pisa, a Chicago è stata adottata la stessa policy per tutte le scuole pubbliche.

Questa settimana il dipartimento delle scuole pubbliche di Chicago ha infatti annunciato sul proprio account Twitter che tutti i servizi igienici sono stati resi misti per essere "più inclusivi" per gli studenti e i membri del personale che desiderano utilizzare "strutture in linea con la loro identità di genere".

La nuova policy ha richiesto a tutte le scuole pubbliche di Chicago di affiggere segnaletica aggiornata sulle porte dei servizi igienici entro il primo dicembre. Il direttore esecutivo delle relazioni con i media, Mary Ann Fergus, ha dichiarato al National Desk: "I nostri servizi igienici sono aperti all'uso da parte di chiunque si senta a proprio agio in quello spazio".

Molti genitori di Chicago sono indignati e condannano la politica del bagno misto come "abuso di minori". Alcuni suggeriscono ai genitori di intentare un'azione legale collettiva contro il consiglio scolastico o istruire a casa i propri figli. Un utente ha detto su Twitter che è "una violazione della comune decenza aspettarsi che le ragazze condividano l'esperienza del ciclo mestruale con ragazzi immaturi nelle vicinanze". Altri utenti di Twitter hanno discusso di come le ragazze nelle loro famiglie si rifiutino di bere acqua durante la giornata scolastica per evitare di usare i bagni misti.

Fonte: Women are Human