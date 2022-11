FLASH - Il cardinale Wim Eijk chiede al Papa di scrivere un’enciclica contro la teoria Gender

Il cardinale Wim Eijk, arcivescovo di Utrecht, in occasione della visita ad limina dei vescovi olandesi a Roma, ha chiesto alle autorità vaticane che il Papa emani un’enciclica per mettere in guardia contro la teoria del gender.

La sua richiesta è stata presentata ufficialmente al cardinale Kevin Farell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Poi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Roma il 16 novembre, il cardinale ha spiegato che “la Chiesa non si è ancora pronunciata su una teoria che viene promossa in tutto il mondo da organizzazioni di ogni tipo. Per questo c’è bisogno di un importante documento papale in cui gli insegnamenti della Chiesa vengono spiegati e, se necessario, ulteriormente sviluppati”.



Si tratta di una richiesta importante che si spera venga accolta favorevolmente da Papa Francesco, che in passato ha già più volte condannato l’ideologia Gender.

Fonte: La Voce del Trentino