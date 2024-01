Firenze. Solidarietà a Movimento per la Vita per vergognosa rimozione del manifesto SOS Vita

«Esprimiamo sconcerto e indignazione e la nostra piena solidarietà al Movimento per la Vita di Firenze, che nei giorni scorsi si è visto rimuovere ingiustamente e in modo vergognoso il cartellone pubblicitario di SOS Vita dalla sala d’attesa del Consultorio donna dell’ospedale Palagi della città. In modo falso e tendenzioso l’edizione locale di Repubblica asserisce che si tratterebbe di una “ingerenza” e addirittura di un “pericolo” per l’applicazione della legge 194. Non c’è nulla di inaccettabile né di negativo nell’immagine di una donna con uno stick in mano e la frase che invita a parlare con un volontario professionalizzato in caso si stesse vivendo una gravidanza difficile, per i più svariati motivi. Da anni il Movimento per la Vita è al fianco di donne in difficoltà e in prima linea per difendere la vita dei nascituri. Ci auguriamo che simili episodi di censura non avvengano mai più». Così Roberto Lauri, referente del Circolo Territoriale di Pro Vita & Famiglia per la provincia di Firenze. «Facciamo nostre e riportiamo - prosegue Lauri - le parole di Lina Pettinari, presidente regionale del MpV Toscana, che ha già ampiamente spiegato che il manifesto era autorizzato dal Comitato Etico dell'Asl ed aveva tutte le autorizzazioni previste. Chi è volontario per la vita sa che per una donna di fronte ad una gravidanza inattesa, il supporto è fondamentale. Pure la legge 194 prevede i sette giorni di riflessione. Perché tanta paura di proposte pro life?».