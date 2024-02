Firenze. Da amministrazione censura ideologica a nostri manifesti su concepito

«Chi ha paura di un bambino? Chi ha paura di un’innocente vita nascente? Evidentemente il Comune di Firenze, guidato dall’amministrazione di Dario Nardella, che ha ideologicamente censurato i nostri manifesti sull’umanità del concepito, che recano esclusivamente il seguente messaggio: “9 biologi su 10 mi riconoscono come un essere umano. E tu?” e l’immagine di un embrione. L’infondata motivazione sarebbe una violazione dell’art. 23 comma 4-bis del Codice della Strada. Si tratta innanzitutto di un articolo inapplicabile siccome mancano le relative norme attuative, ma che comunque non avrebbe ragione di essere applicato nei nostro caso perché nei nostri manifesti e nel messaggio di umanità e civiltà che mandiamo non c’è niente di sessista, violento, lesivo della libertà altrui né di discriminatorio. L’unica violazione dei diritti è quella contro la libertà di espressione di chi, come noi, la pensa diversamente dalla cultura abortista e mainstream, che vorrebbe nell’embrione una “non-vita”. Un nascituro, invece, è a tutti gli effetti un essere umano, come conferma la ricerca da cui abbiamo preso i dati, che ha coinvolto 5.577 biologi di 1.058 istituzioni accademiche di tutto il mondo, e come pensano anche gli italiani, secondo un nostro recente Sondaggio nazionale: ben il 64%, infatti, è favorevole al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo anche ai nascituri. Agiremo nelle opportune sedi legali per tutelarci da questa censura». Così Roberto Lauri, referente territoriale di Pro Vita & Famiglia onlus.