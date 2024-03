Fine Vita. Bene stop alla legge sul suicidio assistito in Piemonte. Liguria e Toscana prendano esempio

« Accogliamo con favore la bocciatura del progetto di legge dell’Associazione Coscioni sul suicidio assistito da parte del Consiglio regionale del Piemonte , che ha riconosciuto l’incostituzionalità pregiudiziale della proposta in quanto in contrasto con le competenze statali. È positivo e coerente che nel centrodestra sia emersa una maggioranza contraria alla folle deriva eutanasica promossa dai radicali e dalla sinistra. Il Piemonte è una delle regioni italiane dove le cure palliative sono più sviluppate, ma occorre aumentare i servizi socio-sanitari per anziani e sofferenti garantendo un accesso ancora più rapido e diffuso alle cure palliative come previsto dalla Legge 38/2010, perché i dati dimostrano che la tentazione del suicidio assistito diminuisce drasticamente all’aumentare delle cure palliative a disposizione. Chiediamo ai Consigli regionali di Liguria e Toscana di seguire il buon esempio del Piemonte e del Veneto , dove la stessa proposta è stata recentemente bocciata nonostante le aperture progressiste del Presidente Zaia». Lo dichiara Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.