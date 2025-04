“Ero Trans”: ecco il documentario italiano che la Lobby LGBT vuole cancellare dal web

Non poteva essere altrimenti. La pubblicazione di un documentario (da pelle d’oca) di produzione italiana sulla storia di Luka Hein, giovane ragazza americana che è riuscita a tornare indietro da una dolorosissima transizione di genere, sta generando sentimenti di panico e rabbia in parte del mondo LGBT italiano. Il motivo? Racconta una verità scomoda. Mostra una testimonianza reale. Non si piega alla propaganda ideologica dominante.

Parliamo di Ero Trans. La Storia di Luka Hein, mini documentario di appena 18 minuti ma di grande impatto emotivo, realizzato dall’agenzia indipendente Dropit. In pochi giorni ha superato migliaia di visualizzazioni e sta aprendo inediti squarci di curiosità e riflessione sul web. Ma chi vuole che questa storia venga conosciuta? E chi vuole che venga messa a tacere?

Fortunato chi riuscirà a vedere “Ero Trans” in tempo. Attivisti e influencer LGBT, infatti, hanno iniziato a bersagliare il video con accuse di faziosità e strumentalizzazione, false segnalazioni, commenti denigratori e attacchi contro gli autori: non sarebbe la prima volta se la piattaforma YouTube – sotto questa pressione organizzata – dovesse scegliere di censurare un contenuto libero e indipendente come questo.

GUARDA ORA “Ero Trans. La Storia di Luka Hein”

Il documentario è stato girato lo scorso ottobre, in occasione del tour nazionale di Luka Hein in Italia organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus, durante il quale la giovane donna ha portato la sua drammatica esperienza in decine di città italiane.

Oltre 2.000 persone hanno ascoltato dal vivo il suo racconto toccante e agghiacciante: l’inganno del “corpo sbagliato”, la transizione indotta dai social e dai medici, l’operazione irreversibile a soli 16 anni.

“Ero Trans” ripercorre con tatto e intensità i passaggi fondamentali di questa vicenda: dai primi dubbi alla doppia mastectomia, dalla crisi interiore alla rinascita.

Ma non tutto è perduto. Luka ha trovato il coraggio di fermarsi, di dire no, di riconciliarsi con la propria identità di donna. E oggi combatte pubblicamente per salvare altri giovani dalla stessa trappola.

Il documentario “Ero Trans” può aprire gli occhi a tante famiglie, educatori, ragazzi. Una testimonianza autentica che svela il volto nascosto della transizione di genere, troppo spesso nascosto dietro slogan ideologici e interessi economici.

Interessi che, non a caso, si muovono ora perché sparisca.

