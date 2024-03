Montegiorgio, Marche. Su aborto affissioni legali e veritiere, basta censure e vandalismi nei nostri confronti

«Rispediamo al mittente le assurde accuse mosse ai nostri manifesti da un gruppo di cittadini di Montegiorgio (Fermo), che stanno chiedendo al Comune di rimuoverli con una forma di censura politica assolutamente incostituzionale e anzi degna dei peggiori regimi dittatoriali. I nostri manifesti riportano un dato di evidenza scientifica incontestabile, cioè che la vita umana inizia dal momento del concepimento e che la comunità scientifica è d’accordo, come ha dimostrato l’autorevole ricerca scientifica “The Scientific Consensus on When a Human’s Life Begins” che conferma che 96% di 5.577 biologi da 1.058 istituzioni accademiche del mondo, affermano che l’essere umano inizia dalla fecondazione. Peraltro, per far capire il tasso ideologico del dibattito, segnaliamo come i promotori della petizione abbiano sostituito la parola “figlio” con “prodotto del concepimento” e la parola “donna” con “persona gestante”, come se anche gli uomini potessero partorire. La prova dell’intento ideologico e intollerante di chi attacca i nostri manifesti sta nel fatto che, a poche ore dalle contestazioni, i manifesti sono stati vandalizzati e imbrattati da ignoti. Auspichiamo che il sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi non proceda all’assurda censura, che contesteremmo di fronte al TAR, e anzi condanni l’atto vandalico e incivile che abbiamo subito». Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus.