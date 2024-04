Ancona. Domani nostro convegno scientifico su relazione feto-madre in gravidanza. Attacchi Pd non sfocino in disordini

«Quello che svolgeremo domani ad Ancona è un convegno di alto profilo culturale e scientifico sulla profonda relazione interpersonale che si instaura durante la gravidanza tra la madre e il concepito. Con l’aiuto di specialisti di settore illustreremo le principali evidenze mediche e scientifiche su come il corpo della donna si trasforma per accogliere al meglio la nuova vita e come il corpo del concepito evolve nel dialogo con la madre, acquisendo già dalla relazione intrauterina i primissimi caratteri della propria futura personalità. È la storia della nostra esistenza, di tutti noi, nessuno escluso. Per questo abbiamo trovato veramente assurdi e strumentali gli attacchi del Partito Democratico delle Marche contro il nostro convegno, per la presenza di saluti istituzionali di cortesia da parte di alcune autorità civili come il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Speriamo che il clima di tensione intorno all’evento di domani creato dal Partito Democratico non porti a fenomeni di disordine o disturbo del convegno, che lederebbero gravemente il pluralismo democratico e le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione. Ciò che chiediamo a tutte le amministrazioni locali, di centrodestra come di centrosinistra, è di implementare i servizi socio-economici a sostegno delle famiglie, soprattutto quelle numerose, e a sostegno della genitorialità, per evitare che ci possano essere donne indotte o costrette ad abortire da fattori di disagio o emarginazione sociale o economica, come troppo spesso avviene oggi».

Lo dichiara Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, in merito al convegno “In Principio era Persona. La comunicazione materno-fetale fondativa dell’essere umano” previsto per domani ad Ancona, alle ore 17:30, presso l’Auditorium Accademia di Babele in Largo Fiera della Pesca 11.

Il convegno vedrà la partecipazione di Filippo Maria Boscia, Professore di Fisiopatologia della Riproduzione Umana presso l’Università di Bari e Presidente Nazionale AMCI; Tonino Cantelmi, Psichiatra, componente del Comitato Nazionale di Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Francesca Romana Poleggi, insegnante e co-fondatrice di Pro Vita & Famiglia Onlus, autrice del libro “Per Amore dei nostri Figli” (Sugarco Edizioni); Clara Ferranti, Professoressa di Linguistica Generale presso l’Università di Macerata, membro della Consulta per la Famiglia della Regione Marche. Modera Roberto Festa, medico di famiglia e Presidente del Centro di Aiuto alla Vita “L’Ascolto” di Loreto.