La “roccaforte” di Pro Vita & Famiglia è sotto attacco. Tu puoi difenderla

La nostra sede, nel centro di Roma, non è solo un luogo di lavoro. È un presidio vivo. Una roccaforte della Vita e della Famiglia. E come ogni roccaforte che resiste, porta su di sé i segni delle battaglie: vandalismi, attacchi, insulti, imbrattamenti, danneggiamenti e persino tentativi di incendio…

Da questa sede difendiamo la vita, la famiglia, e diffondiamo in tutta Italia la verità sulle questioni bioetiche più importanti. Per questo è nel mirino delle forze pro morte e pro gender. Ma è proprio da questa roccaforte che ogni giorno partono iniziative, progetti, aiuti.

È da lì che nasce tutto:

La campagna Mio Figlio No, per difendere i bambini dall’indottrinamento gender e garantire la libertà educativa dei genitori nelle scuole.

La campagna di Baby Olivia, che commuove e scuote coscienze.

Il progetto Un dono per la vita, che offre aiuto a mamme e bambini in situazioni difficili.

Le denunce di Cambia l’Europa, che sfidano i poteri forti a Bruxelles.

La Casa di Chiara, che offre rifugio e speranza alle mamme alle prese con gravi patologie.

Tutte con un solo obiettivo: restituire dignità e speranza a chi non ha voce. Ma per farlo, servono basi solide. Serve una sede forte e sicura. Grande abbastanza per accogliere tutti i collaboratori che lavorano quotidianamente per raggiungere gli obiettivi.

Questo è un anno davvero difficile per Pro Vita & Famiglia: un anno in cui dobbiamo “rinnovare” e migliorare tante cose: migliorare i nostri sistemi informatici che sono il cuore della nostra comunicazione e organizzazione; ampliare e rafforzare la sede sociale: ormai non è più adeguata per il lavoro che deve essere svolto!

Sono miglioramenti necessari ma che implicano costi davvero importanti: stiamo parlando di oltre 150 mila euro di spese soltanto nell’anno in corso (sia per la sede sia per i sistemi informatici).

Perciò Pro Vita & Famiglia onlus sta facendo una proposta a tanti sostenitori, specialmente quelli che ci hanno già aiutato in passato in qualche modo: di fare un passo in più.

Un passo importante ma necessario per assicurare che Pro Vita & Famiglia non crolli quest’anno sotto il peso di spese necessarie; e per garantire che da questa “roccaforte” possano moltiplicarsi e rafforzarsi tutte le iniziative per la Vita e la Famiglia… Il “passo in più” che l’associazione propone di fare consiste in questo: chiedere ai propri lettori di diventare un Protettore della Vita, con una donazione mensile.

Il donatore mensile, che riceve il titolo di “Protettore della Vita”, non si limita a sostenere economicamente. Partecipa. Contribuisce. Fa parte della roccaforte.

Essere Protettore della Vita significa: ricevere aggiornamenti riservati; dialogare direttamente con il presidente e i portavoce; condividere idee, visione, proposte; rafforzare ogni campagna: da Baby Olivia a Mio Figlio NO.

Non è solo una donazione.

È un atto di presenza.

Ogni campagna ha bisogno di una base solida.



Ogni vita salvata ha alle spalle un donatore mensile che ha detto: “Io ci sono”.



Fai una donazione mensile

Le iniziative che vengono concepite, realizzate e moltiplicate nella sede di Pro Vita & Famiglia vanno dalle azioni di sensibilizzazione sociale, agli aiuti concreti a mamme e bambini; dagli interventi di pressione sulle Istituzioni, alle azioni legali. Ecco qualche esempio…

La campagna MIO FIGLIO NO

I manifesti anti-gender sono stati censurati da diverse amministrazioni comunali, nonostante fossero perfettamente conformi alle normative e approvati dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. A Brescia, i consiglieri comunali di opposizione hanno denunciato pubblicamente la censura, portando in aula uno striscione con scritto “Basta Censura”. La battaglia ha ottenuto attenzione nazionale, rafforzando la richiesta di una legge per la libertà educativa delle famiglie.

La campagna BABY OLIVIA

Durante la proiezione del video su maxischermi nelle piazze, decine di persone si sono avvicinate per ringraziare la Onlus. Alcuni hanno detto: «Grazie per avere il coraggio di mostrare queste immagini». Giovani visibilmente colpiti si sono fermati a guardare fino alla fine. Molti per la prima volta si sono posti domande profonde sull’aborto. Baby Olivia, con immagini scientifiche e realistiche, ha aperto gli occhi e il cuore di tanti sulla meraviglia della vita nel grembo.

Il progetto UN DONO PER LA VITA

Dal 2019, più volte ogni anno, sono stati consegnati kit per neonati (culle, passeggini, pannolini e altro) a oltre 215 mamme e famiglie in difficoltà economica. Ogni consegna è un gesto concreto che permette a una madre di non arrendersi alla solitudine o alla povertà. Il progetto è attivo in tutta Italia e continua ad espandersi grazie al sostegno dei donatori.

Si può partecipare al potenziamento di tutte queste ed altre iniziative, diventando oggi un Protettore della Vita e attivando una donazione mensile.

Fai una donazione mensile



Se oggi non puoi attivare una donazione mensile, una donazione singola è comunque un gesto prezioso. Anche una singola donazione oggi ci aiuta a sensibilizzare, a informare, a difendere i diritti di chi non ha voce



Tutte queste campagne partono dalla sede centrale di Pro Vita & Famiglia. Ed è lì che, con l’aiuto dei sostenitori, la onlus può continuare a ideare, coordinare e portare avanti ogni azione per la Vita e la Famiglia. Una donazione mensile permette di garantire stabilità, pianificazione, continuità. Permette di non arretrare. Di rafforzare la roccaforte. E di dire: ci siamo, ogni giorno, con fedeltà e determinazione.

Ecco perché diventare un Protettore della Vita non è solo un gesto simbolico. È una scelta chiara. È il segno che non vogliamo rimanere spettatori in un mondo che ha smarrito il senso del vero e del bene.

Unisciti a noi oggi con una donazione mensile: fai una donazione mensile