Una preghiera per i Santi Innocenti davanti all’ospedale di Bolzano

Anche quest’anno, come ogni anno, il 28 dicembre scorso, Festa dei Santi Innocenti, gli esponenti dei movimenti Pro Vita sudtirolesi si sono ritrovati per celebrare la sacralità della vita nascente e pregare per i feti uccisi dalla mano dei medici abortisti.

Circa quaranta aderenti a Pro Vita & Famiglia, all’omologo tedesco Bewegung für das Leben e al Movimento per la Vita hanno assistito prima alla Santa Messa bilingue celebrata da don Paolo Crescini nella Cappella della chiesa parrocchiale dei Tre Santi, poi sono partiti, armati di corona del Santo Rosario e di candele, alla volta dell’Ospedale San Maurizio di Bolzano.

Ad attenderli, come ogni anno, c’era il solito manipolo di femministe e aderenti ai movimenti pro-aborto del Trentino, i quali hanno tentato di disturbare il momento di preghiera lanciando volgari insulti e leggendo a turno i triti e ritriti proclami diretti contro chi difende la vita.

Il popolo in preghiera non si è certo lasciato intimorire e pacatamente ha recitato l’intera corona del Santo Rosario nelle fredde temperature serali, alternando i misteri in lingua italiana e tedesca.

E’ stato un momento significativo, grazie al quale non solo abbiamo rivolto al Cielo la supplica per le tante vite soppresse barbaramente, ma si è rinnovata anche l’unità tra le etnie del Sudtirolo in uno spirito di comunione fraterna.

Al termine abbiamo ringraziato pubblicamente le forze dell’ordine sempre presenti con pattuglie sia davanti alla chiesa che nei viali davanti all’ospedale. La giornata è terminata con un bellissimo ritrovo conviviale.

di Francesco Avanzini