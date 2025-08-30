Tornano le Tavole di Assisi: ecco tutte le info

Le Tavole di Assisi tornano per la loro terza edizione. Il fine settimana dedicato al pensiero cristiano e conservatore avrà infatti luogo sabato 6 e domenica 7 settembre. Come i precedenti, che avevano raccolto oltre 400 adesioni, la due-giorni avrà luogo ad Assisi; gli incontri si terranno a due passi dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli presso il Cenacolo francescano, resort nato come chiostro, un convento francescano poi ceduto in locazione.

Il tema portante di quest’anno

«Il tema quest’anno saranno gli Stati Uniti», ha dichiarato in una intervista Simone Pillon, ideatore di questa manifestazione, «quindi le due grandi novità che ci hanno riservato: la presidenza Trump a gennaio e il papato di Prevost a maggio. Quindi parleremo degli Stati Uniti che, in un momento di evidente decadenza del mondo occidentale, hanno saputo dimostrarsi Paese leader appunto dell’Occidente, tirando fuori questi due nomi, questi due personaggi, che secondo me - spiega sempre Pillon - daranno del filo da torcere alla globalizzazione woke e alla decadenza, più in generale, della civiltà occidentale e all’avanzata delle follie ideologiche autodistruttive da una parte, e, dall’altra, dell’Islam».

A questa edizione, che avrà come partner anche il quotidiano La Verità, ha rinnovato la propria partecipazione anche Pro Vita & Famiglia. Come si può infatti evincere consultando il programma del fine settimana, accanto ai vari ospiti di assoluto rilievo - dalla giornalista Costanza Miriano a Francesco Borgonovo, giornalista e vicedirettore de La Verità; da Massimo Gandolfini, neurochirurgo e presidente dell’associazione Family day al giornalista Marcello Foa, già presidente della Rai, fino a politici di rilievo nazionale ed europeo come l’europarlamentare leghista Roberto Vannacci e Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia Senato – troviamo i vertici di Pro Vita & Famiglia.

La presenza di Pro Vita & Famiglia

Più precisamente, Toni Brandi, presidente della onlus, interverrà nella mattinata di sabato parlando delle menzogne della dolce morte; lo stesso giorno – ma il pomeriggio – prenderà invece la parola il portavoce Jacopo Coghe, per fare luce sul tema i media e i giovani: le trappole della comunicazione; invece l’altra portavoce, Maria Rachele Ruiu, interverrà domenica ragionando attorno al ritorno dei valori non negoziabili. Da segnalare anche una significativa presenza, al fine settimana, da parte ecclesiastica. Infatti i presenti alle Tavole di Assisi potranno ascoltare in videoconferenza il cardinale Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, e ascoltare dal vivo gli interventi di due vescovi: monsignor Antonio Suetta, vescovo di Sanremo-Ventimiglia e monsignor Giovanni D’Ercole, vescovo emerito di Ascoli Piceno.

Ospite d’onore dell’intero fine settimana, poi, sarà lo scrittore Rod Dreher, affermatosi a livello mondiale con il libro Opzione Benedetto, che ad Assisi presenterà la sua ultima fatica letteraria. Insomma, le Tavole di Assisi si conferma sempre più, sul panorama nazionale, un evento da non perdere, con tanti ospiti di grande rilievo e la possibilità di riflettere su temi antropologici decisivi.

«L’iniziativa delle Tavole di Assisi è fondamentale», ha dichiarato in una intervista il già citato presidente Toni Brandi «perché l’opinione pubblica oggi è incorniciata in una falsa narrativa, totalmente staccata dalla realtà. Perciò quello che noi vorremmo fare, che vogliamo fare, anzi è nostro dovere fare con le Tavole di Assisi è aiutare l’opinione pubblica ad uscire da questa falsa cornice e vedere la realtà per quello che è, non la fantasia creata dai media mainstream e dai poteri forti che cercano di controllare il mondo per i propri interessi finanziari. Di qui il nostro appoggio a questa iniziativa identitaria, conservatrice e cristiana».



