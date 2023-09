Spese OMS: 11% promuovono aborto, 5% contro violenza sulle donne

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato il budget annuale del suo 11% di esso, nel 2022 - '23, è speso per promuovere l'aborto in tutto il mondo. L’ha pubblicato ildel suo programma di salute sessuale e riproduttiva da cui risulta che l’

I finanziamenti sono dedicati elaborare ricerche e documenti idonei ad esercitare pressioni sui governi di tutto il mondo affinché introducano l'aborto "fai da te" a domicilio e quindi per aumentare la disponibilità in commercio di Mifepristone e Misoprostolo, i due prodotti utilizzati negli aborti chimici.

Solo il 5% del budget è destinato a programmi che combattono la violenza contro donne e ragazze. E solo il 15% del bilancio finanzia la salute materna e perinatale.

È chiaro, quindi, quali sono le priorità dell’OMS.

Anche nei Paesi poveri, prima di tutto bisogna promuovere l'aborto.

Obianuju Ekeocha, regista, attivista nigeriana, ha sottolineato che a fronte del bisogno di cibo, acqua e assistenza sanitaria di base (soprattutto durante la pandemia) i donatori occidentali si sono molto più preoccupati di promuovere l'aborto: «Questo è un nuovo tipo di neocolonialismo». In un recente documentario intitolato “La pandemia africana: una porta verso il neo-colonialismo”,, regista, attivista nigeriana, ha sottolineato che a fronte del bisogno di(soprattutto durante la pandemia) i donatori occidentali si sono molto più preoccupati di promuovere: «Questo è un nuovo tipo di».

La notizia non ci sorprende.

Abbiamo più volte sottolineato come le ricerche "scientifiche" finanziate dall'Oms per promuovere l'aborto, e in particolare quello in pillole, siano gravemente carenti dal punto di vista della correttezza statistica e spesso viziate dal conflitto di interessi degli autori che collaborano anche con le case farmaceutiche che producono e distribuiscono la RU486.

Per approfondire, per esempio, si legga qui qui . Interessante anche questo commento sulle nuove linee guida Oms che promuovono l'aborto casalingo e dulcis in fundo la censura orchestrata da You Tube in proposito.

imprescindibile l'accurata ricerca di Lorenza Perfori, Aborto: dalla parte delle donne È infine

che potete chiedere scrivendo a [email protected]

Perché l'aborto, oltre a uccidere un bambino innocente, ferisce in modo profondo e durevole la psiche delle madri e può avere gravi effetti collaterali sulla loro salute fisica.

La censura ideologica della cultura della morte è pesante.

Sta a noi stracciare la spessa coltre di silenzio omertoso e di falsità che copre questa realtà.

Nell'interesse della salute delle donne.

Per la tutela del diritto alla vita dei bambini.