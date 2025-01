“Solo due sessi”. Ecco l’ordine esecutivo di Trump contro l’ideologia gender [testo integrale]

Pubblichiamo integralmente il testo tradotto dell’ordine esecutivo firmato dal Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump nel giorno del suo insediamento sulla “Difesa delle donne dall'estremismo dell'ideologia di genere e ripristino della verità biologica nel governo federale”.

Con l’autorità di Presidente conferitami dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, inclusa la sezione 7301 del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti, si ordina quanto segue:

Sezione 1. Scopo.

In tutto il Paese, ideologie che negano la realtà biologica del sesso hanno sempre più utilizzato mezzi legali e altre forme di coercizione sociale per permettere agli uomini di autoidentificarsi come donne e accedere a spazi e attività riservati esclusivamente alle donne, come i rifugi per vittime di violenza domestica o le docce nei luoghi di lavoro. Questo è sbagliato. Gli sforzi per eliminare la realtà biologica del sesso attaccano fondamentalmente le donne, privandole della loro dignità, sicurezza e benessere. La cancellazione del concetto di sesso nel linguaggio e nelle politiche ha un impatto corrosivo non solo sulle donne ma sull’intero sistema americano. Fondare le politiche federali sulla verità è fondamentale per la ricerca scientifica, la sicurezza pubblica, il morale e la fiducia stessa nel governo.

Questa strada malsana è alimentata da un attacco continuo e intenzionale contro l’uso ordinario e consolidato di termini biologici e scientifici, sostituendo la realtà biologica immutabile del sesso con un senso interno, fluido e soggettivo di identità, scollegato dai fatti biologici. Invalidare la vera categoria biologica di "donna" trasforma impropriamente leggi e politiche progettate per proteggere opportunità basate sul sesso in leggi e politiche che le minano, sostituendo diritti legali e valori consolidati con un concetto sociale inchoato basato sull’identità.

Di conseguenza, la mia Amministrazione difenderà i diritti delle donne e proteggerà la libertà di coscienza utilizzando un linguaggio chiaro e accurato e politiche che riconoscano che le donne sono biologicamente femmine e gli uomini sono biologicamente maschi.

Sezione 2. Politica e definizioni.

È politica degli Stati Uniti riconoscere due sessi, maschile e femminile. Questi sessi sono immutabili e fondati su una realtà fondamentale e incontestabile. Sotto la mia direzione, il ramo esecutivo applicherà tutte le leggi a tutela del sesso per promuovere questa realtà, e le seguenti definizioni guideranno l’interpretazione e l’applicazione delle leggi federali e delle politiche amministrative:

(a) Il termine " sesso " si riferisce alla classificazione biologica immutabile di un individuo come maschio o femmina. "Sesso" non è sinonimo e non include il concetto di "identità di genere".

(b) I termini " donne " o " donna " e " ragazze " o " ragazza " indicano rispettivamente esseri umani di sesso femmilie adulte e giovani.

(c) I termini " uomini " o " uomo " e " ragazzi " o " ragazzo " indicano rispettivamente esseri umani di sesso maschile adulti e giovani.

(d) " Femmina " significa una persona appartenente, al concepimento, al sesso che produce la grande cellula riproduttiva.

(e) " Maschio " significa una persona appartenente, al concepimento, al sesso che produce la piccola cellula riproduttiva.

(f) L’" ideologia di genere " sostituisce la categoria biologica del sesso con un concetto sempre mutevole di identità di genere auto-percepita , consentendo la falsa affermazione che i maschi possano identificarsi e quindi diventare donne e viceversa, obbligando tutte le istituzioni della società a considerare vera questa falsa affermazione. Include anche l’idea di un vasto spettro di generi scollegati dal sesso. L’ideologia di genere è internamente incoerente poiché, pur sminuendo il sesso come categoria identificabile, sostiene che una persona possa nascere nel corpo del sesso sbagliato.

(g) L’"identità di genere" riflette un senso di sé totalmente interno e soggettivo, scollegato dalla realtà biologica e dal sesso, esistente su un continuum infinito, che non fornisce una base significativa per l’identificazione e non può essere riconosciuta come sostituto del sesso.

Sezione 3. Riconoscere che le donne sono biologicamente distinte dagli uomini.

(a) Entro 30 giorni dalla data di questo ordine, il Segretario della Salute e dei Servizi Umani fornirà al governo degli Stati Uniti, ai partner esterni e al pubblico linee guida chiare che approfondiscano le definizioni basate sul sesso stabilite in questo ordine.

(b) Ogni agenzia e tutti i dipendenti federali applicheranno le leggi che governano i diritti, le protezioni, le opportunità e le sistemazioni basate sul sesso per proteggere uomini e donne come sessi biologicamente distinti.

(c) Nell'amministrare o applicare distinzioni basate sul sesso, ogni agenzia e tutti i dipendenti federali che agiscono in veste ufficiale per conto della propria agenzia utilizzeranno il termine "sesso" e non "genere" in tutte le politiche e i documenti federali applicabili.

(d) I Segretari di Stato e della Sicurezza Interna, insieme al Direttore dell'Ufficio di Gestione del Personale, implementeranno modifiche per richiedere che i documenti di identificazione emessi dal governo, inclusi passaporti, visti e tessere Global Entry, riflettano accuratamente il sesso del titolare, come definito nella Sezione 2 di questo ordine. Il Direttore dell'Ufficio di Gestione del Personale assicurerà che i registri del personale federale riportino accuratamente il sesso dei dipendenti federali, come definito nella Sezione 2 di questo ordine.

(e) Le agenzie elimineranno tutte le dichiarazioni, politiche, regolamenti, moduli, comunicazioni o altri messaggi interni ed esterni che promuovano o altrimenti inculchino l'ideologia di genere, cessando di emettere tali messaggi. I moduli delle agenzie che richiedono il sesso di un individuo includeranno solo le opzioni "maschio" o "femmina" e non richiederanno l'identità di genere. Le agenzie adotteranno tutte le misure necessarie, nei limiti della legge, per cessare i finanziamenti federali all'ideologia di genere.

(f) L'Amministrazione precedente aveva sostenuto che la decisione della Corte Suprema in Bostock v. Clayton County (2020), riguardante il Titolo VII del Civil Rights Act del 1964, richiedesse l'accesso basato sull'identità di genere agli spazi riservati a un unico sesso, ad esempio in base al Titolo IX degli Emendamenti Educativi. Questa posizione è legalmente insostenibile e ha danneggiato le donne. Pertanto, il Procuratore Generale emetterà immediatamente linee guida per correggere l'applicazione errata della decisione della Corte Suprema in Bostock v. Clayton County (2020) alle distinzioni basate sul sesso nelle attività delle agenzie. Inoltre, il Procuratore Generale fornirà assistenza e linee guida alle agenzie per proteggere le distinzioni basate sul sesso, che sono esplicitamente consentite dai precedenti costituzionali e statutari.

(g) I fondi federali non saranno utilizzati per promuovere l'ideologia di genere. Ogni agenzia valuterà le condizioni di concessione di sovvenzioni e le preferenze dei beneficiari per garantire che i fondi non promuovano l'ideologia di genere.

Sezione 4. Privacy negli spazi intimi.

(a) Il Procuratore Generale e il Segretario della Sicurezza Interna garantiranno che i maschi non siano detenuti in carceri femminili o ospitati in centri di detenzione femminili, anche attraverso l'emendamento, se necessario, della Parte 115.41 del titolo 28 del Codice dei Regolamenti Federali e delle linee guida interpretative relative all'Americans with Disabilities Act.

(b) Il Segretario per l'Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano preparerà e presenterà una proposta per commento pubblico per revocare la regola finale intitolata "Accesso equo in conformità con l'identità di genere nei programmi di pianificazione e sviluppo comunitario" del 21 settembre 2016 (81 FR 64763). Presenterà inoltre una proposta per proteggere le donne che cercano rifugi per vittime di violenza sessuale riservati a un solo sesso.

(c) Il Procuratore Generale garantirà che l'Ufficio delle Prigioni riveda le sue politiche riguardanti le cure mediche per renderle conformi a questo ordine e assicurerà che nessun fondo federale sia speso per procedure mediche, trattamenti o farmaci destinati a conformare l'aspetto di un detenuto a quello del sesso opposto.

(d) Le agenzie adotteranno misure appropriate per garantire che gli spazi intimi riservati a donne, ragazze o femmine (o uomini, ragazzi o maschi) siano designati in base al sesso e non all'identità di genere.

Sezione 5. Protezione dei diritti.

Il Procuratore Generale emetterà linee guida per garantire la libertà di esprimere la natura binaria del sesso e il diritto a spazi riservati a un unico sesso nei luoghi di lavoro e nelle entità finanziate a livello federale ai sensi del Civil Rights Act del 1964. In conformità con tali linee guida, il Procuratore Generale, il Segretario del Lavoro, il Consigliere Generale e il Presidente della Commissione per le Pari Opportunità sul Lavoro (EEOC) e ogni altro capo di agenzia con responsabilità di applicazione delle leggi ai sensi del Civil Rights Act, daranno priorità alle indagini e alle controversie per far rispettare i diritti e le libertà identificati.

Sezione 6. Testo di legge.

Entro 30 giorni dalla data di quest'ordine, l'Assistente del Presidente per gli Affari Legislativi presenterà al Presidente una proposta di testo legislativo per codificare le definizioni contenute in questo ordine.

Sezione 7. Attuazione e relazioni delle agenzie.

(a) Entro 120 giorni dalla data di quest'ordine, ciascun capo agenzia presenterà al Presidente, attraverso il Direttore dell'Ufficio di Gestione e Bilancio, un aggiornamento sull'attuazione di questo ordine. Tale aggiornamento includerà:

(i) modifiche ai documenti dell'agenzia, inclusi regolamenti, linee guida, moduli e comunicazioni, effettuate per conformarsi a questo ordine; e

(ii) requisiti imposti dall'agenzia a entità finanziate a livello federale, inclusi appaltatori, per raggiungere gli obiettivi di questo ordine.

(b) I requisiti di questo ordine sostituiscono disposizioni contrastanti di eventuali precedenti ordini esecutivi o memorandum presidenziali, inclusi, ma non limitati agli Ordini Esecutivi 13988 (20 gennaio 2021), 14004 (25 gennaio 2021), 14020 e 14021 (8 marzo 2021), e 14075 (15 giugno 2022). Tali Ordini Esecutivi sono revocati, e il Consiglio per la Politica di Genere della Casa Bianca, istituito con l'Ordine Esecutivo 14020, è sciolto.

(c) Ogni capo agenzia revocherà prontamente tutti i documenti guida non conformi ai requisiti di questo ordine o alle linee guida emesse dal Procuratore Generale ai sensi di questo ordine, oppure modificherà le parti di tali documenti che risultano non conformi.

Sezione 8. Disposizioni generali.

(a) Nulla in questo ordine deve essere interpretato per pregiudicare o altrimenti influenzare:

(i) l'autorità conferita dalla legge a un dipartimento o agenzia esecutiva, o al suo capo; o (ii) le funzioni del Direttore dell'Ufficio di Gestione e Bilancio relative a proposte di bilancio, amministrative o legislative.

(b) Questo ordine sarà attuato in conformità con le leggi applicabili e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti.

(c) Questo ordine non intende, e non crea, alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, che sia esigibile per legge o in equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i loro dipartimenti, agenzie o entità, i loro funzionari, dipendenti o agenti, o qualsiasi altra persona.

(d) Se una qualsiasi disposizione di questo ordine, o la sua applicazione a una persona o circostanza, è dichiarata invalida, il resto di questo ordine e l'applicazione delle sue disposizioni ad altre persone o circostanze non saranno influenzati.

LA CASA BIANCA, 20 gennaio 2025

DONALD J. TRUMP

Presidente