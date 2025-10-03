L'ultima deriva del "poliamore": tre uomini adottano una bambina di 3 anni

In Quebec una bambina di 3 anni è stata data in adozione a una “troppia”*, un trio di uomini conviventi, “poliamorosi”.

Per ora sono legalmente riconosciuti genitori della piccola solo due dei tre, ma già è in corso una causa tesa a riconoscere la triplice genitorialità dei tre adottanti.

Riconoscere la "multigenitorialità" nell'interesse dei bambini

Questa è la conseguenza di una sentenza della Corte Superiore canadese pronunciata all'inizio di quest'anno, che ha affermato che i bambini possono avere più di due "genitori" legali, per non “discriminare” i bambini "multigenitoriali" che così possano godere degli stessi diritti e tutele di quelli delle famiglie con due soli genitori.

La multigenitorialità viene riconosciuta oltre che in Canada, in diversi Stati federati Usa (California, Maine, Vermont, Washington State (D.C. di Washington), Connecticut, Delaware, District of Columbia), in Brasile, Argentina, Colombia.

Sempre nel “miglior interesse del minore”. Spesso la pratica è cominciata grazie alla fecondazione artificiale (quando anche i venditori di gameti vogliono essere presenti nella vita del figlio). Poi si è estesa a tutti i conviventi che vantano in qualche modo il "diritto" ad avere un figlio.

La sentenza ha suscitato un acceso dibattito, che deve però fare i conti con il problema della libertà di parola e religione. A parlare di morale su sesso e matrimonio, in Canada, si rischia di essere accusati di "promozione volontaria dell'odio".

Quanto è bello il “poliamore”

Altre province canadesi come Ontario, Terranova e Labrador, Saskatchewan, British Columbia, e anche lo Yukon, hanno già, in varia misura, legalizzato le unioni poliamorose. Del resto, di “troppie” e di promozione del poliamore si parla già da 10 anni almeno. Non solo in Canada, ma anche in Brasile, in Thailandia, in Spagna, in USA (in alcune città del Massachusetts) vengono registrate le unioni “di gruppo” (domestic partnership) tra più di due adulti. In Colombia è stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità in una “famiglia poliamorosa”. Non si tratta (ancora) di vero e proprio matrimonio civile tra tre o più persone (di sesso vario o simile; quindi è cosa diversa dalla poligamia, dove c’è un uomo maschio con più mogli femmine, tipica dell’Islam), ma siamo sulla “buona” strada.

Tutto è cominciato con il matrimonio gay

Che il “matrimonio” gay sia stato l'inizio dello sdoganamento delle più varie e fantasiose forme di convivenza si diceva da sempre. "Ma se lo fanno “loro”, per “noi”, che male c’è?", pontificavano gli illuminati.

Giuseppina La Delfa, Fondatrice ed ex presidente di Famiglie Arcobaleno era stata invece molto chiara: «La scienza – la psicologia, l’antropologia, la pedopsichiatria – e anche la sociologia e il diritto ormai» dimostrano che i bambini crescono bene non solo nella “famiglia arcobaleno” ma anche all’intero di “famiglie” composte da una pluralità di genitori: «non importa – assicura La Delfa – se questi siano uno, due o diciotto».

La foto qui sopra, infatti, è stata scattata al gaypride di Roma del 2015.

Sarà facile anche trovare qualche “scienziato” che approvi l’affidamento di bambini a gruppi dediti al poliamore (per esempio la psichiatria Nanette Gartrell): arriveranno presto o tardi le pubblicazioni “scientifiche” in supporto.

C'era una volta la famiglia numerosa: due genitori e tanti figli

Che la famiglia sia una sola – quella fra un uomo e una donna uniti in matrimonio – è una verità data dalla ragione naturale. Ogni mediazione, ogni compromesso, a cominciare dalle unioni civili, vale a far diventare “diritto” quello che è solo capriccio e - nella migliore delle ipotesi - sentimento. Se “love is love”, bisogna accettare tutto, se non conta il genere, non conta neanche il numero. E il principio di uguaglianza non si può violare.

Chi pensa a una famiglia numerosa, pensa – per esempio – a una famiglia con 4 o 5 figli? Roba vecchia. Roba arcaica e stereotipata. Anche un po’ omofoba o quanto meno patriarcale ed eterosessista.

Oggi le nuove “famiglie” numerose, quelle che meritano rispetto, tutela sociale e considerazione legale, che vanno prese a modello per le nuove generazioni, hanno magari un solo figlio, ma ben 5 genitori. Come nel caso che abbiamo riportato su questo portale anni fa di due donne e tre uomini olandesi che hanno avuto un bambino: 5 genitori con uguali diritti e responsabilità, tutto a “beneficio” del piccolo.

Per i bambini, in fin dei conti, vale il detto più siamo meglio stiamo, no?

---------------------------

*In Inglese dalla parola “couple”, coppia, è nata “throuple” che ci piace tradurre in “troppia”perché “trio” o “terzetto” ci sembrano parole troppo pulite per descrivere una tale situazione.