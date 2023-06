Pride. Comunità LGBT intollerante. Insulti davanti alla nostra sede

«Insulti e cori offensivi davanti alla nostra sede nazionale dai manifestanti del Roma Pride. “Vaff**” e “ho un rigurgito anti Pro Vita e Famiglia” tra gli insulti urlati dai microfoni dei carri del Pride. Questo dimostra la vera natura intollerante e discriminatoria del Pride e di tutta la comunità LGBTQIA+: chi non la pensa come loro non è degno di rispetto. Oltre alla problematica dell’utero in affitto, questi gesti e tanti atti blasfemi registrati durante il corteo confermano che era necessario il ritiro del patrocinio da parte della Regione Lazio». Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.

QUI IL VIDEO DEGLI INSULTI: CLICCA QUI