14/09/2025 di Francesca Romana Poleggi

Post aborto: una ferita che si può guarire

Monumento post aborto Slovacchia madre in ginocchio bambino che guarisce
Iscriviti alla Newsletter

Le femministe dicono di aver a cuore la salute delle donne e continuano a negare gli effetti deleteri dell’aborto sul corpo e sulla psiche delle madri che hanno “scelto” di liberarsi del figlio (quasi sempre perché costrette da persone o da circostanze, oppure perché ingannate dalla propaganda che sminuisce e banalizza il gesto). Non sono allora davvero femministe. Oppure non è vero che hanno a cuore la salute delle donne.

E comunque alle tante donne che hanno compiuto la “scelta”sbagliata e che soffrono per il rimpianto (che soffrono per la sindrome post abortiva) il mondo pro life offre sostegno e compassione. E la buona notizia è che da quel male sordo che lacera l’anima si può guarire. 

Tra i possibili percorsi di guarigione e di rinascita segnaliamo ai nostri Lettori il prossimo ritiro della Vigna di Rachele che si terrà a Bergamo dal 10 al 12 ottobre.

Tante donne, uomini e famiglie che portano nel cuore quella ferita profonda, spesso in silenzio, sono invitati a percorrere un cammino speciale per lenire il dolore attraverso un percorso di tre giorni fatto di ascolto, preghiera, condivisione e misericordia.

La Vigna di Rachele è un apostolato presente in 50 Paesi nel mondo, nato 40 anni fa dall’intuizione della psicoterapeuta cattolica Theresa Burke. Dal 2010 è in Italia e dal 2023 anche a Bergamo.

Ili ritiro è guidato da un’équipe composta da una facilitatrice, un sacerdote, una psicologa e da ex partecipanti che testimoniano la speranza ritrovata. È garantita la riservatezza per tutti.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected]

 WhatsApp: 347 262 5321 (Valeria)

Attenzione: I posti sono limitati

Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.
Dona ora!

Articoli Correlati

13/09/2025

FDA e aborto: sicurezza distorta, vite a rischio

ll Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS), Robert F. Kennedy Jr., confermando la posizione di Texas, Florida e Missouri ( di cui avevamo ...

Leggi l'articolo

08/09/2025

FDA sotto accusa: la Ru486 fa male alle donne

ProVita & Famiglia da anni e anni mette in guardia le donne dagli effetti collaterali e avversi dell’aborto e specialmente dell’aborto chimico. Ne abbiamo parlato nelle nostre campa...

Leggi l'articolo

05/09/2025

Muore a 19 anni dopo la pillola abortiva: il caso shock in Canada

Aveva solo 19 anni Rheanna Laderoute, la giovane canadese che ha perso la vita dopo un aborto chimico . Nessuno sapeva della sua gravidanza: non la madre, non la sorella, ma da sola, ha g...

Leggi l'articolo