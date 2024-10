Per la prima volta in Italia: la storia della detransitioner Luka può salvare vite

Come Pro Vita & Famiglia onlus ci chiediamo: ma stiamo facendo abbastanza?

A volte, infatti, sembra che il movimento LGBTQ stia avendo la meglio in Italia, ingannando migliaia di giovani con le menzogne gender.

Un dubbio legittimo, se pensiamo – tanto per fare, ahinoi, uno tra moltissimi esempi – al vergognoso laboratorio per “bambini trans di 5 anni” dell’Università di Roma Tre.

Ma non bisogna mollare. Ecco perché come Pro Vita & Famiglia annunciamo un’operazione inedita in Italia: daremo voce a una testimonianza che scuoterà le coscienze.

Pochi sanno, infatti, che oggi in Italia migliaia di adolescenti sono convinti che l’unico modo per superare una crisi o un disagio sarebbe quello di “cambiare sesso”. È mostruoso. I dati sono impietosi, ma parlano chiaro: c’è infatti un vero e proprio boom di giovani che cambiano sesso, cresciuti addirittura del 470% in cinque anni.

In realtà non ci stupisce, se pensiamo che ogni giorno i giovani subiscono un micidiale bombardamento gender nelle scuole e sui social network, pieni di influencer e attivisti LGBTQ che esaltano l’assoluta fluidità di genere e la più disordinata promiscuità sessuale.

Questa propaganda miete le sue vittime tra gli adolescenti più fragili e insicuri, pieni di paure e privi di solidi punti di riferimento familiari. È così che, a migliaia, si convincono di essere “nati nel corpo sbagliato”. Ma non possono essere abbandonati.

Ecco dunque che stiamo organizzando il primo tour in Italia di Luka Hein, una ragazza americana ingannata dall’ideologia gender che a 14 anni ha tentato di “cambiare sesso” ma è tornata indietro, e oggi si batte per salvare altri giovani da questo tremendo inganno.

Luka sarà in Italia questo ottobre! E la sua storia può salvare migliaia di giovani.

Ma il tour di Luka Hein in Italia sarà un successo solo se oggi uniamo le forze: con una donazione sarà possibile contribuire e aiutare Pro Vita & Famiglia a raggiungere con questa campagna migliaia di giovani che stanno pensando di “cambiare sesso”. Insieme possiamo salvarli, prima che sia troppo tardi.

Prevediamo dunque un tour in più città di quasi tre settimane, con importanti spese per affittare le sale convegni, pagare tecnici audio e video, dare risonanza mediatica, assicurare gli spostamenti e gli alloggi per Luka Hein, i suoi accompagnatori e lo staff di Pro Vita & Famiglia che la seguirà, senza contare i voli da e per gli Stati Uniti che da soli costeranno

Ma non finisce qui. Perché quello di Luka sarà molto più di un tour. È chiaro che Luka potrà essere fisicamente solo in alcune città. Se avremo successo potremo immaginare una replica in futuro, ma intanto stiamo progettando una campagna che andrà ben oltre le tappe dei singoli convegni locali, per raggiungere tutta Italia tramite TV, giornali, radio, web e soprattutto i social network.

Mentre si svolgerà il tour di Luka Hein, infatti, produrremo video, immagini, articoli, interviste e altri contenuti da diffondere online per toccare i temi connessi con gli inganni dell’ideologia gender, ovvero:

● i crescenti disagi giovanili, su cui spesso attecchisce il dubbio di essere “nati nel corpo sbagliato”

● la politicizzazione delle scuole, con corsi e progetti sulla fluidità sessuale, le Carriere Alias o i bagni “neutri”

● il ruolo dei social network, pieni di influencer, messaggi e contenuti che promuovono il “cambio di sesso” come la soluzione a tutti i problemi

● la strumentalizzazione della scienza e della medicina per bloccare lo sviluppo puberale dei minori con farmaci ormonali

Con una donazione di 5 euro, 10 euro, o di qualsiasi altra cifra si vuole e si può, si potrà aiutare Pro Vita & Famiglia a immettere nel circuito mediatico una massiccia dose di verità, per raggiungere migliaia di giovani PRIMA che siano raggiunti dalle menzogne dell’ideologia gender!

Il tour di Luka Hein in Italia può essere quindi la straordinaria occasione per iniziare a cambiare la narrativa dominante. Tutto dipenderà dalla risonanza che avrà la sua voce. Ed è importante aiutarci a fare da megafono con una donazione della cifra che si preferisce.