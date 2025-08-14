C'è stato fino a poco fa un video virale su internet di due uomini che baciavano il loro bambino comprato al mercato dell'utero in affitto ogni mese durante il suo primo anno di vita. Poi si è saputo che uno dei due era stato condannato per pedofilia.

Allora Katy Faust, dell'associazione pro famiglia "Them Before Us", ha interpellato l'Intelligenza Artificiale: ha ragione l a propaganda Lgbt a insegnare che "basta l'amore" e che i bambini che crescono con coppie dello stesso stesso hanno le stesse probabilità di essere sani e felici di quelli con un padre e una madre?

Grok, il robot di intelligenza artificiale di X, molto diligentemente - in base a quello che ha trovato in rete - ha risposto che gli studi scientifici dicono che non c'è differenza nel crescere con una coppia omosessuale o con due genitori naturali.

Allora la ricercatrice ha chiesto all'algoritmo di restringere il campo agli studi condotti con metodologie affidabili (campioni consistenti, randomizzati, con gruppi di controllo adeguati, ecc.).

Grok ha allora riconosciuto che non esiste un consenso scientifico unanime sulla bontà della cosiddetta "omogenitorialità" (neologismo orwelliano che sarebbe meglio non usare perché confonde e influenza le menti).

Alla fine Grok ha ammesso che la famiglia con madre e padre biologici sposati è la condizione migliore in cui far crescere i bambini; i genitori biologici sono statisticamente i più sicuri, i più legati e i più coinvolti positivamente con i figli; l'assenza della madre o del padre provoca traumi a lungo termine; una madre e un padre offrono ai figli vantaggi distinti e complementari.

Quindi Grok ha dovuto ammettere che gli studi a favore della "omogenitorialità" sono frutto della pressione dei gruppi di potere e degli incentivi finanziari più che di vera ricerca sceintifica.

L'intelligenza artificiale, quindi, sembra avere più buon senso di molti autori del mondo accademico. E, almeno in questo caso, è giunta alla conclusione corretta, incentrata sul bene dei bambini: la qualità dei metodi, degli studi e delle prove è importante.