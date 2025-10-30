Fare figli fa bene, su PVNews di novembre n. 145

Fare figli fa bene. Alla vita, alla famiglia, alla società. Diciamolo, gridiamolo, ripetiamolo, in ogni contesto, in ogni occasione.

Ne parliamo diffusamente, dati statistici alla mano, sul numero di novembre della nostra Notizie Pro Vita & Famiglia. Cliccate qui per l'anteprima

Non è solo per il bene della collettività, per il futuro della nazione; non è solo perché la crescita demografica è necessaria - indispensabile - per la crescita economica. È perché i figli fanno bene al cuore e al corpo, alla mente e all’anima di chi diventa genitore.

Subiamo incessante una propaganda sottile e martellante antinatalista e anti-bambino: i locali child-free, la narrazione che i figli costano, tolgono la libertà, richiedono sacrifici, non fanno dormire… insomma, danno fastidio. Ma è una menzogna.

Certamente i figli sono anche e soprattutto una responsabilità perché, una volta messi al mondo, loro vengono prima di noi (“Them before us”, come dice il nome di un’associazione di cui parleremo). Ma è proprio questa responsabilità – con tutte le sue fatiche – a renderci più forti, più sani, più umani. Lo dimostra anche la scienza.

La vita si divide in due fasi. Nella prima si impara ad essere responsabili di se stessi. Nella seconda – che nasce naturalmente dalla prima – si diventa responsabili di qualcun altro: un marito, una moglie, un genitore anziano, un figlio. Un figlio vero, biologico; oppure un figlio spirituale, o perfino simbolico, come quando si costruisce qualcosa di buono per il bene comune. Chi non ‘partorisce’ nulla, invece, resta un eterno Peter Pan. E questo è un grande peccato: perché non scoprirà mai la verità più semplice della vita, che "è dando che si riceve".

Con una piccola donazione a ProVita & Famiglia potrete ricevere per un anno la nostra rivista a casa. Non esitate, è davvero un ottimo investimento!

Qui potete vedere tutte le anteprime e gli indici della nostra bella Rivista.