30/10/2025 di Toni Brandi

Fare figli fa bene, su PVNews di novembre n. 145

figlio, mamma, cara, PVFNews145
Iscriviti alla Newsletter

Fare figli fa bene. Alla vita, alla famiglia, alla società. Diciamolo, gridiamolo, ripetiamolo, in ogni contesto, in ogni occasione.

Ne parliamo diffusamente, dati statistici alla mano, sul numero di novembre della nostra Notizie Pro Vita & Famiglia. Cliccate qui per l'anteprima

Non è solo per il bene della collettività, per il futuro della nazione; non è solo perché la crescita demografica è necessaria - indispensabile - per la crescita economica. È perché i figli fanno bene al cuore e al corpo, alla mente e all’anima di chi diventa genitore.  

Subiamo incessante una propaganda sottile e martellante antinatalista e anti-bambino: i locali child-free, la narrazione che i figli costano, tolgono la libertà, richiedono sacrifici, non fanno dormire… insomma, danno fastidio. Ma è una menzogna.

Certamente i figli sono anche e soprattutto una responsabilità perché, una volta messi al mondo, loro vengono prima di noi (“Them before us”, come dice il nome di un’associazione di cui parleremo). Ma è proprio questa responsabilità – con tutte le sue fatiche – a renderci più forti, più sani, più umani. Lo dimostra anche la scienza.

La vita si divide in due fasi. Nella prima si impara ad essere responsabili di se stessi. Nella seconda – che nasce naturalmente dalla prima – si diventa responsabili di qualcun altro: un marito, una moglie, un genitore anziano, un figlio. Un figlio vero, biologico; oppure un figlio spirituale, o perfino simbolico, come quando si costruisce qualcosa di buono per il bene comune. Chi non ‘partorisce’ nulla, invece, resta un eterno Peter Pan. E questo è un grande peccato: perché non scoprirà mai la verità più semplice della vita, che "è dando che si riceve".

Con una piccola donazione a ProVita & Famiglia potrete ricevere per un anno la nostra rivista a casa. Non esitate, è davvero un ottimo investimento!

Qui potete vedere tutte le anteprime e gli indici della nostra bella Rivista.

Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.
Dona ora!

Articoli Correlati

14/08/2025

I bambini hanno bisogno di una mamma e un papà: perfino l'IA lo riconosce

C'è stato fino a poco fa un video virale su internet di due uomini che baciavano il loro bambino comprato al mercato dell'utero in affitto ogni mese durante il suo primo anno di vita....

Leggi l'articolo

23/07/2025

Culle per la vita: una proposta di legge regionale in Emilia Romagna

Le ruote degli esposti sono un'invenzione medievale, volute da Papa Innocenzo III nel 1100: una delle più antiche si trovava presso l'ospedale di Santo Spirito in Sassia a Roma. Servivan...

Leggi l'articolo

05/07/2025

Sempre più papà lasciano il lavoro per i figli, ma perché?

In Italia cresce in silenzio un fenomeno che fino a pochi anni fa forse sembrava difficili anche solo immaginare: un numero sempre maggiore di papà sceglie volontariamente di lasciare il l...

Leggi l'articolo