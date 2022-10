Nonni e anziani. Politici e neo parlamentari a sostegno di Pro Vita & Famiglia

Pro Vita & Famiglia chiama e la politica risponde. Tra i neoeletti al nuovo Parlamento non sono mancati i riscontri rispetto alle proposte della onlus nel campo della terza età. Alla conferenza stampa di ieri all’Hotel Nazionale, che ha presentato la nuova Campagna “Grazie a Dio ci sono i Nonni”, hanno presenziato Maddalena Morgante e Lorenzo Malagola, entrambi al debutto a Montecitorio nelle file di Fratelli d’Italia e l’europarlamentare della Lega Simona Renata Baldassarre. Pur non potendo essere presenti per altri impegni istituzionali, hanno inoltre espresso la loro adesione all’iniziativa i senatori Maurizio Gasparri di Forza Italia e Isabella Rauti, di Fratelli d'Italia, quest'ultima Responsabile nazionale del Dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili di FdI.

Maddalena Morgante è stata responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non Negoziabili per Fratelli d’Italia in Veneto e, in questa veste, ha condiviso molte delle battaglie di Pro Vita & Famiglia, in particolare in opposizione alla droga legale e al ddl Zan. «La leva economica non basta più – ha sottolineato la neodeputata veneta –. La famiglia deve tornare al centro dell’agenda politica e al centro dal punto di vista culturale. Gli anziani sono il passato ma sono soprattutto il presente. Solo tenendo per mano, passato, presente e futuro, riusciremo a creare una società di cultura, di fede e di valori».

Da parte sua, Simona Baldassarre ha ricordato che «gli over 65 sono 14 milioni», quindi sono «parte integrante del nostro paese e sistema welfare», in particolare nell’educazione e nell’accudimento dei nipoti. Al tempo stesso la politica, ha detto l’europarlamentare, ha il dovere morale di realizzare interventi che favoriscano la ripresa demografica, dal «quoziente familiare» agli «incentivi agli asili nido».

Intervistata da Pro Vita & Famiglia a margine dell’incontro, la Baldassarre ha sottolineato che molti nonni «con la loro pensione contribuiscono al benessere familiare»; inoltre c’è un «filo invisibile» che lega «nonni e nipoti» e che rappresenta il fulcro stesso della «famiglia, nucleo portante della società». Se le giovani coppie risultano impossibilitate a sposarsi e ad avere figli, «il Paese muore».

Dal nuovo governo «ci aspettiamo grandi cose sulla famiglia e sulla natalità», ha proseguito l’europarlamentare, ribadendo che il leader della Lega, Matteo Salvini, «ha proposto un Ministero per la Famiglia e la Natalità: è proprio qui che il nuovo governo andrà sicuramente a lavorare e lo dimostrerà con politiche fiscali e familiari adeguate».

Riguardo ai modelli di politiche demografiche adottati all’estero, la Baldassarre ha indicato in particolare l’esempio della Francia, con il «quoziente familiare» e tanti altri Paesi che hanno portato avanti «buone politiche fiscali». In particolare, «non posso dire che la l’Ungheria non abbia portato avanti buone politiche familiari, perché lo provano i numeri», ha concluso l’europarlamentare.

In seguito, Pro Vita & Famiglia ha contattato telefonicamente il senatore Maurizio Gasparri che ha ribadito l’impegno di Forza Italia in merito all’«elevamento a 1000 euro al mese per 13 mensilità delle pensioni minime», che è stato uno dei cavalli di battaglia del partito di Silvio Berlusconi in campagna elettorale: un impegno che «intendiamo assolutamente rispettare e portare all’attenzione del nuovo governo», ha detto Gasparri.

«Siamo favorevoli – ha aggiunto il senatore azzurro – anche a politiche sociali che, invece che erogare a pioggia il reddito di cittadinanza, siano indirizzate alle parti fragili della popolazione: disabili, anziani e i loro familiari. In questo senso, gli anziani sono l’archetipo di una nostra visione della vita sociale, giusta, equa e attenta alla terza età».

Gasparri ha dichiarato di «condividere assolutamente» la campagna portata avanti da Pro Vita & Famiglia a favore degli anziani. Quanto alla proposta di nomina di un sottosegretario per la terza età, il senatore si è detto favorevole all’«istituzione di nuove figure», tanto è vero che «i seniores di Forza Italia hanno proposto anche un ministero» totalmente dedicato agli anziani. Tuttavia, ha aggiunto, «io personalmente guardo alla sostanza e penso che contino i fatti: più della “cornice”, mi interessa il “quadro”».

Il primo impegno da mantenere per gli italiani anziani, comunque, dovrà essere «di natura economica», ha sostenuto Gasparri. «Le parole lasciano il tempo che trovano – ha commentato –. I nonni sono un po’ come i vigili del fuoco: tutti li ringraziano ma nessuno fa loro un assegno». Per questo «l’aumento delle pensioni minime dovrebbe essere il primo obiettivo», ha concluso il senatore di Forza Italia.