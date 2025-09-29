29/09/2025 di Ufficio Stampa Pro Vita & Famiglia

Nelle Marche Acquaroli confermato presidente. Pro Vita & Famiglia: «Sconfitto fronte pro-aborto»

Nelle Marche Acquaroli confermato presidente. Pro Vita & Famiglia: «Sconfitto fronte pro-aborto» 1
Iscriviti alla Newsletter

La conferma di Francesco Acquaroli dimostra che i marchigiani non si sono fatti ingannare dalla propaganda radicale e abortista che, in questi anni, ha descritto le Marche come una Regione arretrata e oscurantista per l’alto numero dei medici obiettori, per l’impossibilità di abortire in casa con la RU486 o di essere aiutati a uccidersi col suicidio assistito. La difesa della vita e la coerenza valoriale hanno premiato il centrodestra e Acquaroli, che nell’aprile 2024 ha avuto il coraggio di confermare la sua partecipazione a un convegno di Pro Vita & Famiglia sui diritti del concepito nonostante il polverone polemico dei media e della sinistra. Chiediamo ad Acquaroli di raddoppiare ora investimenti e progetti sociali per rilanciare la natalità nelle Marche, adottando il Fondo Vita Nascente già attivo con successo in Piemonte e sostenendo le necessità delle giovani coppie di sposi e delle famiglie con figli.

Così, in una nota, Pro Vita & Famiglia onlus.

 

 

Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'aiuto di chi ha a cuore la Vita, la Famiglia e la sana Educazione dei giovani. Per favore sostieni la nostra missione: fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta o Paypal oppure con bonifico bancario o bollettino postale. Aiutaci anche con il tuo 5 per mille: nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale 94040860226.
Dona ora!

Articoli Correlati

17/09/2025

La Sardegna approva la legge omicida sul fine vita. Governo la impugni!

«Chiediamo al Governo - come già fatto per la Toscana -  di impugnare la legge regionale approvata oggi dalla Sardegna, perché viola le competenze esclusive dello Stato creando proc...

Leggi il comunicato

17/09/2025

In Piemonte accelerano sul suicidio assistito mentre negano cure a migliaia di malati

Pro Vita & Famiglia onlus rilancia e fa propria la denuncia dell’Unione per la Promozione Sociale (OdV): l’ASL di Torino   4 ha avviato l’iter per nominare una Commissio...

Leggi il comunicato

16/09/2025

La Regione Emilia-Romagna criminalizza le opinioni pro vita creando un clima di odio sociale

Pro Vita & Famiglia Onlus denuncia con forza la risoluzione approvata dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna che mira a  limitare il diritto di opinione  e parola de...

Leggi il comunicato