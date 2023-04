Maestra sospesa per un'Ave Maria - Rivedi la 23a puntata di “Restiamo Liberi”

Nuovo appuntamento con “Restiamo Liberi”, la rubrica settimane di Pro Vita & Famiglia che va in onda ogni lunedì, a cura di Jacopo Coghe, portavoce della Onlus, sui nostri social.

Un appuntamento per ribadire quanto, purtroppo, le libertà di espressione e pensiero siano oggi costantemente sotto attacco. Nella puntata di oggi - la ventitreesima della rubrica - si è parlato dell'ormai noto caso della maestra, in Sardegna, sospesa per aver recitato un'Ave Maria in classe e fatto costruire un Rosario ai suoi alunni.

TUTELIAMO LA MAESTRA SOSPESA - FIRMA QUI!

Prossimo appuntamento con la rubrica "Restiamo Liberi" lunedì 24 aprile

VEDI QUI LA PUNTATA DI OGGI!