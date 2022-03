La campagna a favore delle donne e della Vita in tutta Italia

Prosegue la campagna di affissioni e soprattutto camion vela di Pro Vita & Famiglia, iniziata lo scorso 2 marzo con le affissioni (poi rimosse dal Comune di Roma) con l’immagine stilizzata di un feto e la scritta «Potere alle donne? Facciamole nascere!», lanciata in occasione della Giornata Internazionale della Donna che si celebra ogni anno l’8 marzo.

Un messaggio con cui Pro Vita & Famiglia ha voluto richiamare il primo e più importanti di tutti i diritti: quello alla vita. Nonostante i tentativi di censura e i vergognosi attacchi delle femministe alle affissioni e soprattutto alla sede di Roma, l’iniziativa prosegue a gonfie vele sempre a Roma e in tutta Italia.

Molti camion-vela, infatti, sono presenti in questi giorni in molte città della Penisola, suscitando tanto interesse e condivisioni sui social. Il messaggio che intende esaltare la vita delle donne sin dal grembo materno ha infatti già toccato città come Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bari, Bologna, , Pontedera, Pescara e buona parte dell’Abruzzo.

Insomma, la nostra campagna in favore della Vita e delle donne (siano esse bambine, adulte o ancora non nate) continua e non si fermerà, proprio perché in gioco c’è il più grande diritto e quello fondamentale per poter poi avere davvero tutti gli altri diritti inviolabili e fondamentali.