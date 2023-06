Il messaggio del presidente della Camera Fontana al nostro convegno: «Famiglia è risposta ad emergenza educativa»

Di seguito il messaggio che il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha inviato ad organizzatori e partecipanti del convegno “Dall'emergenza all'alleanza educativa. Liberare l'energia dei giovani italiani da trappole, disagi e dipendenze”, che si è tenuto oggi presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.

Rivolgo un cordiale saluto ai promotori e a tutti i partecipanti all'evento odierno che offre l'occasione per una riflessione su un tema di grande importanza e attualità che interessa da vicino il futuro delle nuove generazioni.

L'educazione, strumento primario per la crescita e la realizzazione personale e collettiva, coinvolge la politica, le istituzioni, la scuola, la famiglia e la società intera. Essa non esaurisce la propria funzione nella mera trasmissione del sapere, bensì persegue una missione assai più ambiziosa quale la formazione di cittadini responsabili.

Ritengo, tuttavia, che in questo particolare momento storico la famiglia rivesta un ruolo quanto mai cruciale. I bambini e gli adolescenti di oggi si trovano, infatti, ad affrontare difficoltà inedite nel loro percorso di crescita.

Viviamo un'epoca connotata da cambiamenti repentini, alcuni dei quali tali da suscitare nei nostri giovani un senso di insicurezza e di disorientamento che, nei casi più gravi, può essere vissuto con un forte disagio e sfociare in comportamenti lesivi per loro stessi. Lo dimostrano alcuni recenti episodi di cronaca, che evidenziano l'esistenza di un malessere più profondo.

Occorre, pertanto, intercettare con tempestività quei segnali che, seppur inconsapevolmente, i nostri ragazzi ci lanciano con un'evidente richiesta di aiuto. Per questo motivo ritengo che la risposta alle sfide dell'emergenza educativa risieda nella valorizzazione del ruolo della famiglia, luogo primario di crescita e di formazione dell'individuo. La sua centralità nel sistema educativo, in opposizione a ogni tendenza alla deresponsabilizzazione, deve essere ribadita con forza.

Serve, dunque, un deciso impegno della politica e delle istituzioni per supportare la famiglia nella formazione - umana, culturale e civile - delle nuove generazioni.

Questa è la strada per "liberare l'energia dei giovani", come suggerisce il titolo del vostro incontro. Sono convinto che le loro energie, il loro entusiasmo e dinamismo, laddove riescano a liberarsi e a esprimersi compiutamente, possano contribuire in modo significativo alla costruzione di una società migliore, nella quale il valore e la dignità della persona sia pienamente affermato.

Vi giungano i miei migliori auguri per il pieno successo dell'evento.