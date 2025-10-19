Il Governo vuole abolire il “tetto” del 5xMille. Cosa significa e cosa cambia

Una buona notizia per il mondo dell’associazionismo. Il viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, ha annunciato - in un articolo a sua firma su Vita.it pubblicato già a fine agosto scorso - la volontà del Governo di innalzare il tetto del 5xMille nella prossima legge di bilancio, di cui si inizia a parlare proprio in questi giorni. Una misura che, se confermata, metterà fine a un’ingiustizia che da anni penalizza migliaia di realtà sociali, culturali e di volontariato in Italia. Finora infatti, anche se milioni di cittadini scelgono ogni anno di destinare parte delle proprie tasse agli enti del Terzo Settore, lo Stato non ha mai versato interamente quanto i contribuenti decidono. Una parte di quelle risorse, per colpa di un limite di spesa imposto dalla legge - appunto il tetto massimo - non arriva mai alle associazioni: viene trattenuta nei bilanci pubblici, dunque va allo Stato.

SCOPRI QUI COME DESTINARE IL 5X1000 A PRO VITA & FAMIGLIA ONLUS

Bruciati 79 milioni di euro

Il cosiddetto “tetto del 5xMille”, fissato a 525 milioni di euro, è il limite massimo che ogni anno lo Stato destina complessivamente agli enti beneficiari. Ma i cittadini donano molto di più: solo nel 2024, ad esempio, hanno espresso scelte per 603,9 milioni di euro, cioè quasi 79 milioni in più rispetto al limite stabilito. Soldi veri, indicati nelle dichiarazioni dei redditi, che però non vengono mai trasferiti agli enti scelti. Quei 79 milioni “bruciati” finiscono in un limbo: non vengono usati per i progetti sociali, ma restano nelle casse pubbliche. In pratica, in questi anni, le organizzazioni del Terzo Settore hanno ricevuto non un vero 5xMille, ma una sorta di 4,3xMille: una decurtazione silenziosa e ingiusta che colpisce il cuore della solidarietà italiana.

La svolta del Governo

Ecco perché l’annuncio del viceministro Bellucci è così importante. Eliminare o aumentare il tetto significherebbe finalmente rispettare la volontà dei cittadini e riconoscere il valore sociale del volontariato. Per associazioni come Pro Vita & Famiglia (il cui codice fiscale per destinare il 5xMille è 94040860226 ) questo cambio di rotta sarebbe una vera boccata d’ossigeno. Ogni euro in più destinato dal 5xMille, infatti, per la onlus si traduce in più campagne per la vita, più sostegno alle famiglie, più difesa dei bambini e della libertà educativa. In questi anni, a causa del tetto, anche noi abbiamo dunque ricevuto meno di quanto i nostri sostenitori avevano scelto di donarci. Per questo, se la misura sarà confermata nella legge di bilancio, dall’anno prossimo ogni firma varrà davvero il 5xMille pieno e sarà ancora più importante destinare questa quota alla nostra missione.

A cosa serve il 5xMille

Grazie al 5xMille, infatti, Pro Vita & Famiglia realizza ogni anno campagne di informazione e sensibilizzazione pubblica in difesa dei più deboli e della famiglia naturale: dalle affissioni nelle grandi città ai camion vela, dalle iniziative contro l’utero in affitto e l’aborto alla tutela dei bambini dalla teoria gender, ma riesce anche a donare decine di “Dono per la Vita” - dunque kit passeggini, navetta, culla, ciucci, biberon e pannolini, Con il 5xMille è stato inoltre possibile portare in Italia - nel 2024 - la testimonianza della detransitioner Luka Hein, realizzare - sia lo scorso anno che quest’anno - la campagna “Baby Olivia” e promuovere la Campagna “Mio Figlio No” per la libertà educativa che sta portando, proprio in questi giorni, alle prime approvazioni in Parlamento del disegno di legge Valditara sul consenso informato obbligatorio dei genitori per progetti sulla sessualità e l’affettività.

Dunque anche l’anno prossimo, e più che mai, Pro Vita & Famiglia onlus ha bisogno della firma dei propri lettori e sostenitori, a maggior ragione se il “tetto” sarà eliminato grazie alla prossima legge di bilancio. Farlo è facile e non costa nulla: nel riquadro “Sostegno degli enti del Terzo Settore” della dichiarazione dei redditi, basta scrivere il codice fiscale di Pro Vita & Famiglia Onlus: 94040860226 .

SCOPRI QUI COME DESTINARE IL 5X1000 A PRO VITA & FAMIGLIA ONLUS