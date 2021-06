Grande successo per il banchetto informativo di Pro Vita & Famiglia a Casalpalocco!

Roma, 30 giugno 2021 Sabato 26 giugno a Casalpalocco, in una mattinata caldissima, una quindicina di attivisti di Pro Vita & Famiglia, provenienti anche da Infernetto, Mostacciano e altri quartieri di Roma, hanno incontrato decine e decine di persone: la maggior parte dei quali non conosceva i pericoli del liberticida ddl Zan, che rappresenta la più pericolosa e grande rivoluzione antropologica che il mondo abbia mai visto! “E’ davvero questa l’urgenza in questo momento?” Così si è espressa una donna che si è avvicinata al nostro banchetto, vedova, di 65 anni compiuti, stanca nel dover gestire una quotidianità difficile senza nessuna prospettiva di trovare un lavoro. E ancora un’altra donna ci ha ringraziati, raccontando un’esperienza vissuta con una sua nipote che vive in una città dell’Australia: la prospettiva di cambio di sesso presentata con troppa facilità a una bambina di appena 11 anni, che nel difficile passaggio della pubertà ha provato disagio nell’osservare il suo corpo che si trasformava velocemente, e ha trovato intorno adulti, insegnanti, psicologi, tutti pronti ad avallare la scelta senza metterla in discussione! Ora la ragazza sta meglio, non prende più ormoni maschili e sta recuperando piano piano la confidenza con il suo corpo di femmina. Al banchetto erano presenti anche il presidente di Pro Vita & Famiglia Toni Brandi, il senatore William De Vecchis e Chiara Iannarelli di Articolo 26, oltre alla Televisione ungherese che li ha intervistati. Comunicato Stampa a cura di Pro Vita & Famiglia Lazio