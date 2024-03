Gli esperti di medicina trans violano sistematicamente l’etica medica e il consenso informato

I medici che determinano il modo in cui la “medicina di genere” viene regolata e praticata in tutto il mondo violano costantemente l’etica medica e il consenso informato .

I file trapelati dal forum di messaggistica interno della World Professional Association for Transgender Health (WPATH) sono stati pubblicati dal think tank statunitense Environmental Progress .

La WPATH è considerata la principale autorità scientifica e medica globale sulla “medicina di genere” e negli ultimi decenni i suoi “standard di cura” hanno guidato le politiche e le pratiche di governi, associazioni mediche, sistemi sanitari pubblici e cliniche private in tutto il mondo.

Tuttavia, i file trapelati rivelano che i suoi membri improvvisano i trattamenti, sono pienamente consapevoli che i bambini e gli adolescenti non possono comprendere le conseguenze per tutta la vita delle “cure che affermano il genere” e in alcuni casi, a causa della scarsa alfabetizzazione sanitaria, non possono esserlo nemmeno i loro genitori.

«Quella che viene chiamata 'medicina di genere' non è né scienza né medicina», ha affermato Michael Shellenberger, fondatore di Environmental Progress.

Da alcune chat risulta che i medici ignorano deliberatamente i risultati a lungo termine della transizione sui pazienti nonostante siano consapevoli degli effetti collaterali debilitanti e potenzialmente fatali degli ormoni sessuali incrociati e di altri trattamenti. Dicono anche che i pazienti con gravi problemi di salute mentale, come la schizofrenia e il disturbo dissociativo dell’identità, o altri soggetti vulnerabili, come i senzatetto, possono acconsentire a interventi ormonali e chirurgici: non sono categorie che meritano particolare protezione.

Medici e terapisti sanno che i bloccanti della pubertà, gli ormoni e gli interventi chirurgici causano infertilità e altre complicazioni, tra cui il cancro e la disfunzione del pavimento pelvico eppure li praticano spregiudicatamente.

Fanno veri e propri "esperimenti" sulla pelle di pazienti confusi, eseguono operazione di “annullamento” sessuale e altre procedure estreme di modificazione corporea per creare tipologie corporee che non esistono in natura.

I "Trans Leaks" sono stati ancora riportati da The Telegraph (Londra) e il Canada National Post e da La Verità.

I file grezzi sono stati pubblicati in un rapporto intitolato The WPATH Files: Esperimenti chirurgici e ormonali pseudoscientifici su bambini, adolescenti e adulti vulnerabili .