Evviva Malta: fallito l'ennesimo tentativo di legalizzazione dell'aborto

Malta boccia un tentativo legalizzare l'aborto

Il piccolo paese europeo protegge i bambini non ancora nati vietando gli aborti volontari e ha uno dei tassi di mortalità materna più bassi al mondo.

Gli abortisti hanno tentato una proposta di legge con un vago riferimento alla possibilità di abortire per tutelare la salute delle donne. Il governo ha affermato, invece, che l'aborto è lecito solo se la vita della madre è a rischio e non ci sono modi per salvare sia lei che suo figlio (e quindi in casi estrememente rari).